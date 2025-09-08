Biste li je prepoznali? Ova djevojčica s fotke proslavila je 58. rođendan, a nedavno je otišla s HRT-a

Urednica, voditeljica i novinarka Tončica Čeljuska proslavila je ovih dana 58. rođendan. Tončica je na Instagramu objavila fotografiju koja je snimljena kada je bila djevojčica. - Kraj šezdesetih. Na crno-bijeloj fotografiji jedna curica od godinu dana. Evo, dogurala je do 58. I da – konačno da i mediji počnu ispravno pisati koliko imam godina. Da mi i moja unutrašnja duša prestane prigovarati da “skrivam” godine. Jer nema se što skrivati – ovo je put, ovo je priča, ovo je život - započela je Čeljuska.

- Danas čestitam toj djevojčici na fotografiji na svemu što je postigla. U njezinim očima još uvijek živi ista duša –nadam se da je nisam izgubila, iako je bilo jako puno izazova, iako sam nekad griješila, možda i povrijedila druge, kao što su i mene povrijeđivali . No nikada namjerno – uvijek u uvjerenju da činim najbolje i u konačnici ono što mogu i znam - dodala je urednica i voditeljica.

Napisala je da je u njenom životu bilo svega, i izazova, ali i divnih trenutaka.

- Svi u život krenemo ne sluteći što nas čeka. Nitko nema staklenu kuglu, a na naš put uvijek utječe bezbroj silnica – ono što jesmo, ono što nam se dogodi, i ono što nam je suđeno. I Kao i na svakom putu - bilo je tu svega , i izazova ali i divnih trenutaka! Još uvijek sam tu, relativno zdrave glave i tijela. Ruku na srce – to je samo po sebi - uspjeh. I hvala Bogu što me prati kroz godine. Nek godine koje dolaze , koliko god ih bilo, budu moje na isti način i ja ću biti sretna i zadovoljna.

Zahvalila je bliskim ljudima, obitelji i prijateljima. - Hvala i mojim ljudima. Mojim bliskima, obitelji i prijateljima, koji su svjedoci mog života, mojih uspona i padova, i koji su bili uz mene sve ove godine. Oni su moj najveći uspjeh. Proslave same po sebi su taj podsjetnik na nas, na naše odnose, na naše mjesto u svijetu.

Naglasila je i da je njen najveći uspjeh što je sačuvala dijete u sebi. - I zato danas ne stavljam “najljepše” slike, niti konkretne trenutke. Stavljam baš ovo dijete – jer moj je najveći uspjeh to što sam , unatoč svemu, sačuvala to dijete u sebi i još uvijek njegovim očima gledam svijet.