Bez žena nema života: Doktor Velimir Šimunić dobitnik je nagrade za životno djelo Elle Style Awards 2023

Održana je dodjela Elle Style Awards 2023, najglamuroznija večer godine koja slavi individualce, kreativce iz svijeta mode i slavnih, ali i one one čiji je rad u raznim poljima obilježio naš kolektivan napredak. Najvažnija kategorija svakog izdanja prestižnih Elle Style Awards je ona za životno djelo. Ovom nagradom slavimo sve one koji su svojim napornim radom i postignućima unaprijedili hrvatsko društvo, kulturu i znanost, a ovogodišnji laureat važne nagrade je prof.dr.sc. Velimir Šimunić, kojem čitavo hrvatsko društvo duguje puno toga. Redovni profesor ginekologije i porodništva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, kojem je uža specijalnost humana reprodukcija (subspecijalist) dugogodišnji je predsjednik Hrvatskog društva za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju pri Hrvatskom liječničkom zboru. Prof.dr.sc. Šimunić je davne 1982. započeo IVF program u Petrovoj te je upravo on zaslužan zašto je Republika Hrvatska sedma zemlja na svijetu u kojoj je prije točno 40 godina rođeno prvo dijete pomoću izvantjelesne oplodnje. Zahvaljujući upravo toj metodi, u Hrvatskoj se svake godine rodi 1600 djece.

Nakon primitka nagrade POWERED BY SCHWARZKOPF PROFESSIONAL, zahvalio se emotivnim i upečatljivim govorom. Priznaje, iako je kroz svoju karijeru dobio nekoliko nagrada, nije očekivao jednu ovakve vrste. Istaknuo je važnost svake žene u društvu, te snagu svake žene koja odlučno zakorači u nerijetko zahtjevan postupak umjetne oplodnje. Kako sam kaže, iako zna da je napravio puno za unapređenje ovog postupka u Hrvatskoj, volio bi da je mogao napraviti još više.

„Dobivao sam nagrade tijekom života i svoje karijere, međutim nisam mogao pretpostaviti da ću u ovakvom okruženju i pred tolikim brojem mladih ljudi dobiti ovu nagradu koja je toliko inspirativna. Čitav svoj radni vijek posvetio sam ženama i nepobitna činjenica jest da bez žena nema života. Svojim radom nastojao sam im omogućiti da dođu do svoje najdublje emocije“, izjavio je prilikom nagrade. U govoru se naposljetku dodatno zahvalio našoj glavnoj urednici Jeleni Veljači, direktorici tvrtke izdavača našeg izdanja Black Carpet Consulting Ivoni Čulo, te ostatku redakcije koja im se prije same dodjele pridružila na pozornici. Uz onu za životno djelo, u ostalih deset kategorija prestižne Elle Style Awards 2023. dobili su i:

ZVIJEZDA DRUŠTVENIH MREŽA (POWERED BY DESIGNER OUTLET CROATIA) – EMA LUKETIN

“Živite svoje snove”, rekla je Ema Luketin koja je odnijela pobjedu, 22-godišnja influencerica koja je gotovo deset godina aktivna u virtualnom svijetu. S više od 200 tisuća pratitelja na TikToku te još više na Instagramu, Ema je nedavno pokrenula beauty centar u Zagrebu, a uspjehe i nove izazove tek planira realizirati.

NOVO LICE (POWERED BY EUCERIN) – KLARA BLAŽEVIĆ (IM Studio Model)

Dodjelu je propustila zbog snimanja koje trenutno odrađuje u Parizu. Inače studentica ekonomije, s razlogom odnijela nagradu u kategoriji novog lica godine, a za vrijeme dodjele javila se videom iz Pariza i dodatno unijela dozu glamura cijeloj večeri.

NAJBOLJI MODNI FOTOGRAF (POWERED BY ZLATARNA DODIĆ) – JELENA BALIĆ:

Grazia, Storybook, Harper’s Bazaar, Esquire, Glamour, Cosmopolitan i naravno Elle, za koji je snimala kampanje i naslovnice - samo su dio bogate karijere duge gotovo deset godina, jedne od hrvatskih najpoznatijih fotografkinja kojoj je zasluženo u ruke otišla nagrada za modnog fotografa godine.

NAJBOLJI MODNI DIZAJNER / STREETSTYLE (POWERED BY COCKTA) - KLISAB

Nezaustavljivi dizajnerski duo Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić prometnuli su se u jedne od najpoželjnijih i najperspektivnijih imena domaće modne scene. S prepoznatljivim i snažnim estetskim smjernicama i vrijednostima od kojih ne odstupaju te uz samostalne modne revije, brend Klisab ojačali su i otvaranjem prve trgovine u Zagrebu koja je postala okupljalište obožavatelja brenda i dobre mode.

NAJBOLJI MODNI DIZAJNER / SHOW (POWERED BY SAMSUNG Galaxy Z Flip5) – JURAJ ZIGMAN

U kategoriji modnog dizajnera čije je djelovanje fokusirano na showbusiness, nagradu je u oštroj konkurenciji odnio Juraj Zigman čiji rad ne treba predstavljati - Cardi B., Nicki Minaj te Beyonce ove godine na svojoj turneji dive su koje nose njegov dizajn, čime ime Zigman djeluje i izvan granica Hrvatske i ističe se kao konkurent i svjetski poznatim luksuznim brendovima. Juraj se zahvalio putem videa koji je prikazan za vrijeme dodjele nagrada.

NAJBOLJI MODNI DIZAJNER / WEDDING (POWERED BY SOHO; Sushi rolls & poke bowls) – ENVY ROOM

Nikica Ivančević i Vjeko Franetović ispunjavaju snove i najljepše želje mladenkama već više od 15 godina. U tom periodu dizajnerski duo izgradio je prepoznatljivu estetiku brenda koja počiva na eleganciji i suptilnom, odmjerenom stilu u koji se iznova zaljubljujemo.

NAJBOLJI MODNI BIZNIS POWERED BY PBZ - ELFS

Više od petnaest godina brend ELFS djeluje na našoj sceni i broji vjerne obožavateljice i obožavatelje koji se iz sezone u sezonu vraćaju estetici i kolekcijama ovog dvojca - teško je nabrojati sve njihove uspjehe, a najbolje ih je sažeti u vidu nagrade Elle Style Awards za najbolji modni biznis

NAJBOLJI DIZAJN INTERIJERA POWERED BY ENMON - Zori Timeless Residences (Projektant: visković.visković arhitekti)

Luksuzni boutique hotel u hvarskom akvatoriju je mali komadić raja na zemlji u kojem ćete doživjeti sinergiju prirode, mora i luksuznih arhitektonskih rješenja. Zori se nalazi u Palmižani u uvali Vinogradišće, dok iza projekta stoji studio Visković&Visković iz Splita.

ELLE IMPACT (POWERED BY LEXUS) – GROF DARKULA

Virtualni, i anonimni glas s društvenih mreža koji glasno i beskompromisno ukazuje na diskriminaciju i problematiku u našem društvu te se zalaže za prava svih manjina, za slobodu i jednakost u društvu, Grof Darkula, zadržao je svoju anonimnost, a nagradu Elle Impact primila je u njihovo ime Tina Lončar. Ovo je kolektiv koji djeluje na polju feminizma, politike, kvir kulture, umjetnosti i znanosti, a ove godine predstavili su drugo (nadopunjeno) izdanje Priručnika za preživljavanje, s životnim pričama kojima žele raskrinkati toksične odnose, izboriti se za svoja i tuđa prava, uzdignuti se iznad pogrešaka iz prošlosti, prihvatiti vlastito tijelo i seksualnost, živjeti autentično, bez straha izraziti svoje stavove, ali i naučiti nas što feminizam i aktivizam zaista jesu.

NAJBOLJI MODEL (POWERED BY ANSWEAR) – HANA GRIZELJ

Jedna od naših najuspješnijih manekenki koja je ostvarila inozemnu karijeru u 2023. godini pokupila je nagradu za Elle model godine. Hana već iza sebe ima bogat CV, nosila je kreacije poznatih kuća na Tjednima mode u Parizu i Milanu - Elie Saab, Balmain i Givenchy neke su od njih, a u Milanu je prošle godine dobila ekskluzivni angažman za Versace.

