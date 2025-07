Berlinski bijenale je obilježen nizom performansa, čitanja, šetnji i spontanih susreta

Nastavljamo naš serijal o Berlinu i njegovoj živopisnoj umjetničkoj sceni. Među brojnim kulturnim manifestacijama koje oblikuju duh ovog grada, Berlinski bijenale suvremene umjetnosti ostaje jedno od najvažnijih mjesta susreta globalne umjetničke zajednice. Trinaesto izdanje, koje nosi naslov "passing the fugitive on", ne donosi samo niz izložbi, nego i snažnu refleksiju o potencijalu umjetnosti u politički i društveno izazovnim vremenima.



Od samog svog početka 1996. godine, Berlinski bijenale djeluje kao hrabar forum za inovativne i eksperimentalne umjetničke prakse. Ovaj bijenalni događaj, inspiriran slavnim Venecijanskim bijenalom, ali s prepoznatljivim berlinskim štihom, poznat je po tome što odbacuje konvencije tradicionalnih umjetničkih izložbi. Ovogodišnje izdanje održava se na četiri izložbena prostora: KW Institute for Contemporary Art, Sophiensæle, Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart te, prvi put, u bivšoj zgradi suda u Lehrter Straße u četvrti Moabit. Otvaranjem tog novog prostora, Bijenale još jednom potvrđuje svoju namjeru da širi granice, ne samo umjetničkog izraza, već i gradskog pejzaža, uvodeći publiku u nepoznate i često zanemarene prostore koji, transformirani umjetnošću, dobivaju novu simboliku.