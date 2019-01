Beatlesi su prije točno 50 godina održali svoj posljednji koncert

Na današnji dan prije točno 50 godina legendarna liverpoolska četvorka The Beatles održala je svoj posljednji zajednički koncert. Riječ je o čuvenom koncertu koji se održao 30. siječnja 1969. na krovu njihove kompanije Apple Corps u Londonu.

Koncert je trajao 42. minute a tijekom njega Beatlesi su izveli pet pjesama, a neke od njih ponovili su više puta "Get Back" (3 puta), "Don't Let Me Down" "I've Got a Feeling" po dva puta i jednom "One After 909" i "Dig a Pony. Koncert je završen kada ih je policija došla zamoliti da se stišaju, a snimka je iskorištena u dokumentarnom filmu "Let It Be".

[video: 29152 / ]

Uz Paula, Johna, Georgea i Ringa na krovu je zasvirao i klavijaturist Billy Preston. Iako ga nisu najavili, ispod zgrade su se vrlo brzo okupili gledatelji, koji su pratili koncert. Na samom kraju Lennon je kazao: "Hvala vam, nadam se da smo prošli audiciju". Premda su mnogi očekivali kako se Beatlesi spremaju na turneju, više nikad nisu javno nastupali. U rujnu iste godine objavili su i zadnji album, čuveni "Abbey Road".

