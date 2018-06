Anthony Bourdain počinio samoubojstvo!

Anthony Bourdain, jedan od najpoznatijih svjetskih kuhara i Tv zvijezda umro je jutros u 62. godini, objavio je CNN. Potvrđeno je da se Bourdain ubio.

- S tugom u srcu objavljujemo da je umro naš prijatelj Anthony. Njegova ljubava prema avanturi, dobrim jelima i pićima, novim prijateljima i divne priče iz cijelog svijeta činile su ga fantastičnim autorom. Divili smo se njegovim talentima i jako će nam nedostajati. Naše molitve su uz njegovu obitelj i kćer - objavili su sa CNN-a.

Bourdain je bio u Francuskoj, gdje je snimao nove nastavke svoje nagrađivane emisije na CNN-u. U hotelskoj sobi pronašao ga je obješenog njegov prijatelj i kolega Eric Ripert.

Bourdain je bio jedan od pionira u svom poslu - prvi u kuhinji i pred Tv kamerama. zahvaljujući svojim emisijama ljudima je otvarao vidike o novoj hrani i zagonetnim mjestima. Posebno se pamti epizoda njegove serije "No Reservations" prije šest godina, kada je gostovao u Hrvatskoj. Tada mu je domaćin bio Mate Janković. Probao je vrhunsku hranu, od kamenica do tartufa. Oduševio ga je Motovun jer su na svakom koraku tartufi, a cijenu obroka usporedio je s cijenom hamburgera u New Yorku.

– Još niste bili ovdje? Vi ste idiot! Ja sam idiot - zaključio je Bourdain.

Zahvaljujući utjecaju i stavu The Smithsonian institut prozvao ga je "rock zvijezdom kulinarstva" i "Elvisom loših kuhara".

Prva emisija bila mu je "A Cook's Tour" na Food Networku, no svjetsku slavio dobio je emisijom "Anthony Bourdain: No Reservations", koja mu je donijela dvije nagrade Emmy i puno nominacija za najpoznatiju TV nagradu. Prije pet godina napravio je veliki skok u karijeri prešavši na CNN, koji do tada nije u rasporedu imao ovakve emisije. Njegov show "Parts Unknown" prošlog je mjeseca ušao u 11. sezonu emitiranja.

Kada je prije pet godina primio nagradu Peabody, objasnio je kako pristupa radu:

- Pitamo vas jednostavna pitanja: što vas usrećuje? Što jedete? Što volite kuhati? Svugdje u svijetu gdje gostujemo pitamo ta pitanja i dobivamo nevjerojatne odgovore - rekao je tada Bourdain.