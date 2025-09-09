Alen Vitasović o Katarini Peović: 'Ona je pametnija od mene, ja sam roker'

Glazbenik Alen Vitasović je nedavno podijelio vijesti o kojima se već neko vrijeme šuška u estradnim kuloarima. Alen je otkrio da je njegovoj ljubavi s 25 godina mlađom menadžericom Eleonorom došao kraj.

– Eleonora i ja se nismo pomirili. Gotovo je. Žao mi je naravno, kad isplaniraš nešto u životu pa se to ne dogodi, ali to je život – rekao je Vitasović za Slobodnu Dalmaciju.

Par se, prema saznanjima ovog medija, razveo u rujnu prošle godine na pulskom Općinskom sudu. Riječ je o sporazumnom razvodu koji je okončan bez ijednog ročišta, u roku od tri dana od predavanja zahtjeva za razvod. Razvod je okončan u ekspresnom roku jer par nije imao djece i bio je na inicijativu oboje, a glazbenik je sad i sam potvrdio tu informaciju.

Nakon toga na društvenim mrežama se moglo vidjeti kako se druži s Peović što je potaknulo šuškanja o ljubavi, no on je to demantirao, a Katarina nije željela komentirati.

Ove vijesti došle su i do Hrvoja Štefana koji se o svemu oglasio na Facebooku te objavio da je njegovoj ljubavi s Peović došao kraj. Uz to Štefan je komentirao i šuškanja o novoj ljubavi u njezinu životu koja su u zadnje vrijeme aktualna. “Šalju mi poznanici poruke u kojima me pitaju za ovo, pa eto da svima koji još ne znaju obznanim: Katarina i ja nismo više u ljubavnom odnosu. Za detalje vezane uz Alena Vitasovića morat ćete pitati nju. Što se mene tiče, zahvalan sam joj za prekrasnih osam godina i ne bih više od toga za javnost. Ostat će, vjerujem, neraskidivo prijateljstvo i zajednička borba za bolje i pravednije društvo. SFSN”, napisao je na svom Facebook profilu.

Nakon toga, Vitasović se ponovno oglasio i prokomentirao njihov odnos. Vitasović u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju nije krio svoje oduševljenje zastupnicom: “Dijelimo istu političku ideologiju, samo što je ona pametnija od mene, ja sam roker”, rekao je.