Aleksa prvi nominiran za ispadanje: 'Znao sam da će ovako biti, u igri nisam pokazao dovoljno'

U igri za plemenski imunitet izgubio je crveni tim, pa je upravo njihovo pleme bilo to koje je probilo led u nominacijama ovogodišnjeg Survivora.

Kandidati su morali svladati igru jedan na jedan u zahtjevnom poligonu s preprekama punima blata, kroz koje su se morali provući. Nakon što su uspješno prošli sve prepreke, zadatak im je bio da sruše pet valjaka koji se nalaze na cilju. Kandidat koji brže obavi zadatak osvaja jedan bod za svoje pleme, a na kraju je pobijedilo pleme koje je prvo osvojilo osam bodova. Budući da je Mihaela još uvijek ozlijeđena, a kako bi se zadržao jednak broj igrača, ovoga puta u crvenom je timu krug natjecanja preskočila Nataša.

U dvanaestom krugu igre, rezultat je bio izjednačen, a onda su plavi uzeli prednost te ubrzo dobili bod i u sljedećem finalnom krugu koji im je donio i pobjednički osmi bod. Po zasluženi je totem prekrivena blatom iz žara igre došla Marina. „To nam puno znači. Ovo nam je najvažnija nagrada dosad, jer nemamo ni jednu osobu koju bismo stavili na papir. Svi smo jako dobri i energija u timu je odlična. Super se slažemo i danas smo to pokazali na terenu. Svi smo zaslužni za ovo“, kazala je Marina.

U crvenom timu Aleksa je tijekom borbe pao i nakratko, kaže, nije mogao doći do daha. „S obzirom na to da su i plavi danas igrali dobro, i mi smo igrali dobro, ovo je bio moment pada koncentracije, ali jedna je nesrušena limenka vodila do pobjede i žao mi je zbog te jedne“, rekao je Marko.

Nakon ove, uslijedila je igra za osobni imunitet u kojoj su sudjelovali članovi crvenog tima. Dok se plavi tim veselio, crvene je čekao težak zadatak. No i plavi su se morali nositi sa svojim izazovima, a to je mala količina hrane kojom raspolažu. „Nije mi se nikad dogodilo da moram birati hoću li jesti ujutro ili navečer. Uvijek sam mogao jesti i ujutro i navečer. Ovo su nove okolnosti“, osvrnuo se David na okolnosti života u kojem se natjecatelji moraju snaći za svaki komadić hrane.

Za to vrijeme, u igri za osobni imunitet svaki je član crvenog tima na ljestve od užeta morao staviti i izbalansirati sedam kocki. Svaki put kada postave novu kocku, ljestve moraju uhvatiti za ručku. Natjecateljica čije su kocke posljednje ostale na postolju za balansiranje bila je Marija i time je osvojila ogrlicu osobnog imuniteta te je bila sigurna od izglasavanja na predstojećem plemenskom vijeću. Kad su se plemena okupila, crveni je tim morao nominirati osobu za koju smatraju da zaslužuje najmanje mjesta u njihovom plemenu, a plavi je tim iznenadio Mihaelin povratak.

„Mislim da je u boljoj poziciji osoba koja je u boljim odnosima s drugima“, istaknuo je Enea komentirajući glasovanje koje je uslijedilo.

Kraj večeri obilježila je prva nominacija koja je pokazala da je najslabiji igrač u crvenom timu Aleksa za koga su glasali svi članovi tima. „Žao mi je što glasam za Aleksu, ali svjesni smo činjenice da neće uspjeti pokazati se na način na koji bi se mogao pokazati negdje gdje klima nije ovakva“, rekao je Marko koji je kao razlog nominacija kao i ostali koji su glasali za Aleksa naveo zdravstvene probleme s kojima se suočava njihov suigrač. „Osjećam se potpuno normalno i smireno, jer ovaj je slijed događaja bio očekivan. Znao sam da će ovako biti, jer su odlučili što je najbolje za pleme, a i imali su na umu moje zdravstveno stanje i kako se osjećam. Ono što sam pokazao u igrama nije bilo dovoljno, nakon dva dana moja energija u kampu je pala i čuvao sam to malo snage za igre“, rekao je Aleksa.

S kim će Aleksa ukrstiti snage u duelu, doznat ćemo uskoro u novim epizodama Survivora na Novoj TV.

