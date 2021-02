Albinin tata o kćerinom uspjehu: 'Baka Anđelka se naljutila zbog jedne stvari'

Božinko Grčić Kićo, otac ovogodišnje pobjednice na Dori, u razgovoru za Radio Dalmaciju otkrio je što je za njega veći uspjeh od osvajanja Dore, osvrnuo se na činjenicu da su Albini čestitali svi osim Nine Kraljić, a ispričao je i da se baka Anđelka naljutila jer joj nije rekao za kladionicu. Albina će nas s pjesmom Tick-Tock predstavljati na Eurosongu u Rotterdamu.

- Najveći mi je dobitak kad čujem na radiju i televiziji da je jako odgojeno dijete. To mi je veći plus nego osvajanje Dore, meni. Ja sam je ono jutro vozio u četiri i pol ujutro na kolodvor za Opatiju, stao sam s njom dok nije ušla u autobus, da ne bude sama na kolodvoru. Ona je putovala sedam, osam sati, koliko se već putuje do Opatije, ništa joj nije teško, apsolutno ništa', rekao je Božinko Grčić u showu 'Dobar dan, Dalmacijo'.

Svi su joj čestitali osim Nine Kraljić.

- Nema veze. Kako je rekla Albina – 'neki su samo kap u moru, meni je najjača stvar što sam okružena s pozitivnim ljudima i to mi daje snagu'. Albina je takva osoba da joj sada dođe Nina Kraljić i čestita, ona bi rekla – fala ti Nina puno, kazao je Grčić i dodao da je najveća Albinina navijačica je baka Anđelka.

- Baka Anđelka se naljutila na mene jer joj nisam rekao da su postojale kladionice. 'Da sam ja stavila 100 kuna, koliko bih ja dobila na Albinu?' - pitala je. Ja govorim – 'Bako ja se na svoju kćer nikad neću kladiti, niti sam mislio. Da si uložila 100 dobila bi u jednom momentu 800 kuna'. 'Jesam mogla sad biti puna para i dati svome ditetu', govori. Baka je čudo', uz osmijeh je zaključio Albinin tata.