A sad malo o nogometu: Kako je Sir Alex usadio pobjednički mentalitet uz koji Manchester United ne odustaje do posljednjeg zvižduka

99, Amazon Prime Video

Dopustit ćete nam jednom da glavna stvar na ovim stranicama bude nogomet. A sigurno ćete to moći jer se ne radi o bilo kakvom nogometu već o jedinstvenoj sportskoj priči u kojoj jedna globalna sportska vrijednost ostvaruje povijesni uspjeh. Sezona je 1999., a ta vrijednost je Manchester United koji je tada vodio sir Alex Ferguson, jedan od najboljih otočkih nogometnih menadžera svih vremena. Zapravo bi možda najbliže istini bilo da je Ferguson doista najveći, no postoji i razlog zašto se to u ovoj seriji o njegovom najvećem uspjehu ne spominje, a to je Matt Busby i njegove “bebe” kojima će se uvijek davati prostora da ih se ostavi pod svjetlima javnosti iako su igrali prije 70 godina. Vratimo se ipak bližoj povijesti i podsjetimo kako je 1999. bila godina u kojoj je Manchester United uspio osvojiti trostruku krunu, prvenstvo, FA Cup i Ligu prvaka. I sigurno će se mnogi sjetiti kako je United Ligu prvaka u finalu protiv Bayerna iz Münchena osvojio u šokantnom maniru, zadnjim minutama utakmice, dakle upravo onako kako su Nijemci desetljećima frustrirali svoje protivnike ne odustajući do zadnje sekunde, stvarajući pri tome onu poznatu teoriju prema kojoj nogomet igraju svi, ali pobjeđuju Nijemci. Ova serija govori upravo o tome kako je Alex Ferguson uspio usaditi upravo takvu vrstu pobjedničkog mentaliteta u kojoj momčad ne odustaje do posljednjeg zvižduka. Kako je to učinio, svjedoče najveće zvijezde te momčadi, Paul Scholes, David Beckham, Roy Keane, Ryan Giggs, Gary i Phil Neville, Andy Cole, Dwight Yorke, Peter Schmeichel, Ole Gunnar Solskjaer, Dennis Irwin, Nicky Butt, Jaap Stam, Teddy Sheringham, Jesper Blomqvist, valjda nismo nekoga od igrača zaboravili, pa onda i trener Steve McClaren i onda i sam Alex Ferguson. I posebno je važno pojavljivanje sir Alexa jer se mislilo kako je biografski dokumentarac “Never Give In”, koji je prije tri godine napravio njegov sin, bilo posljednje njegovo pojavljivanje ispred kamera budući da je preživio i moždani udar. Ovdje se i vidi da nije u nekadašnjoj formi, ali naravno da je skupio snage sudjelovati u priči u kojoj igrači otkrivaju sve, odnose u svlačionici i izvan nje, osobne strahove i frustracije, veselja i trijumfe koji su prekrili osobne sumnje u mogućnost ne takvog, nego bilo kakvog uspjeha. Voljeli bismo ovdje vidjeti samo još jednu osobu, a to je Eric Cantona, no i ovako je priča sama po sebi sjajna, iako na trenutke malo usporena, ali je redatelj Sampson Collins želio više prostora dati emocijama aktera, a ne montažerima.

Pehist: Život i smrt Roberta Dursta, MAX

Nevjerojatna priča koja kao da nije stvarna nego je izašla iz pera tvoraca “Američke horror priče” ili “Dextera”, opisana je u dvije sezone ovog dokumentarca. Sin nekretninskog magnata Seymoura Dursta mogao je imati život u zlatnom kavezu, s puno novca, garantiranom budućnošću koja je ovisila tek o malo poslovne vještine. No, njegova prava strast bila je jača, ubijao je. Sumnjičen je za ubojstvo svoje prve supruge Kathleen McCormack, pa onda prijateljice Susan Berman, a onda i prvog susjeda Morrisa Blacka. Upravo prva sezona ovog dokumentarca dovela je do toga da je optužen za ubojstvo Bermanove, nakon čega je i osuđen na doživotni zatvor bez prava pomilovanja. Da bi onda bio optužen i za ubojstvo McCormackove, ali suđenje nije dočekao umrijevši u zatvoru. Upravo vrijeme od 2015., kada se pojavila prva sezona, pa do Durstove smrti pokriva druga sezona doista šokantne priče koja kao da je neki horror reality i koji doista jest stvaran a ne simuliran. Što se nas tiče, dvije sezone sasvim je dosta Roberta Dursta.

The Beatles: Let It Be, Disney+

Ovaj dio povijesti moraju pogledati svi. I to bez obzira na to da li ih i koliko glazba zanima ili ne zanima uopće. Jer, riječ je o remasteriranom dokumentarcu iz 1970. godine koji prikazuje snimanje 12., odnosno posljednjeg studijskog albuma The Beatlesa koji se zvao, jasno, “Let It Be”. Podsjetimo kako je ovo prvi put nakon 50 godina da je dokumentarac prikazan, bila je potrebna prilično temeljita restauracija da bi bio pogodan za prikazivanje. A stigao je i nakon dokumentarne serije “Get Back” koju je slavni redatelj Peter Jackson bio sklopio 2021. i pri čemu je koristio upravo dijelove iz ovog dokumentarca. I pri tome je shvatio kako je dokumentarac ostao nedostupnim široj javnosti pa ga je obnovio i digitalizirao sa 16 mm negativa. Izjave je oko originalnog dokumentarca davao i sam redatelj Michael Lindsay-Hogg koji danas ima 84 godine, a kojemu se tada, prije više od 50 godina, prigovaralo kako je više od glazbe prikazivao razmirice unutar benda koji nije ni trajao više pretjerano dugo nakon što je film snimio. I to se dobije i ovdje.

The Purge, SkyShowtime

Hm, da li bi se ovo snimilo danas? Vjerojatno, ali samo na konto slobode umjetnost i izražavanja. Jer, scenarij u kojem postoji jedna noć u godini kada se nekažnjeno na bilo kakav način može ubiti bilo koga koga sretnete, u prijevodu može “roknuti” svakoga tko vas je krivo pogledao i otići doma, ako netko putem ne ukeba vas, poprilično je opasan za ovo vrijeme u kojem živimo. Jer te 2013. nije još bilo čarki niti u Ukrajini, a kamoli rata. Ipak, “The Purge” je preživio i postao franšiza koju se može vidjeti na streameru SkyShowtime, odnosno četiri dijela, jer postoji i peti, kao i serija koji nisu u istoj produkciji pa smo tu malo zakinuti. No, i ova četiri dijela vrlo jasno govore o čemu se radi, a očito je da poklonika takve priče ima opasno puno da se snimilo toliko nastavaka. Kako bilo, žanrovski je “The Purge” malo uvrnuti film ulice, s poremećenim odnosima likova koji neminovno dovode do krajnjeg ishoda koji je najčešće brutalan. Riječ je o onoj vrsti filmova kojima ste privučeni iz razloga koje ne možete shvatiti.