35 godina radija Kaj u Lisinskom: Glazba, emocije i veliko "kaj" koje spaja

Više od dva sata glazbenog slavlja, emocija i zajedništva obilježilo je ovu nezaboravnu večer. Na pozornici se izmijenilo više od 30 izvođača – od glazbenih legendi kajkavske scene do mladih snaga koje nastavljaju tradiciju. Uz pratnju Orkestra Radija Kaj, izvedene su najljepše popevke kajkavskog podneblja koje je publika u dvorani s oduševljenjem prihvatila i otpjevala.

Glazbeni spektakl s dušom

Publiku su oduševili nastupi Vanne, Jacquesa Houdeka, Mie Dimšić, Matije Cveka, Željka Krušlina Kruške, Zdenke Kovačiček, Đanija Stipaničeva, Martina Kosovca, Marka Škugora, Filipa Hozjaka, Adama Končića, Tanje Mršić, Mirka Švende Žige, Željka Sesvečana, Stjepana Jeršeka Štefa, Ivana Benca, Gordane Ivanjek Tušek, Ive i Elle Ranogajec Inkret, Karle i Dina Miklaužića te glazbenih skupina: Kavaliri, Kirjales, Đurđevčice, Singrlice, Kajda, Fiola, Quintete, Figurin, Brv i Kmeti. Svi oni koji su godinama stvarali uz Radio Kaj i ostavili neizbrisiv trag u glazbenom životu Hrvatske.

Foto: Ustupljene fotografije

Zahvala institucija i podrška zajednice

Koncert je otvoren obraćanjima visokih uzvanika, koji su istaknuli neprocjenjivu ulogu Radija Kaj u očuvanju jezika, kulture i identiteta sjeverozapadne Hrvatske.

Njihove riječi zahvale, priznanja i podrške, snažna su potvrda važnosti Radija Kaj kao kulturne i medijske institucije koja već tri i pol desetljeća čuva i promiče kajkavski jezik, glazbu, baštinu i osjećaj zajedništva.

- Kajkavska riječ je duša i zrcalo kajkavaca, zrcalo u kome se ogleda identitet, kultura i tradicija, opstojnost i pripadnost hrvatskoj domovini. U ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, čestitam cijeloj ekipi Radija Kaj, rekla je Vesna Bedeković, izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

- Velika mi je čast da možemo biti domaćini ovog koncerta, da smo ga mogli podržati. Srce mi je puno, mama mi je Zagorka tako da „kaj“ u mom srcu u ima veliko mjesto i doista čestitam cijelom timu Radija Kaj na 35 godina, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

- Za nas u Zagorju „kaj“ je više od riječi, to je način života, način kulture, baštine koju smo naslijedili od naših predaka i nitko nema takvu ulogu posljednjih trideset i pet godina u očuvanju kajkavske popevke i kajkavske kulture kakvu ima Radio Kaj, rekao je Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije.

Foto: Ustupljene fotografije

- U ime svih Prigoraca i Podravaca čestitam 35 godina Radiju Kaj. Radio Kaj nije samo medij, on je i partner u očuvanju tradicije. Želim vam još jako puno godina i siguran sam da u Radiju Kaj imam sigurnog partnera koji će promicati kajkavštinu i sve nas zajedno, rekao je Tomislav Golubić, župan Koprivničko-križevačke županije.

- Čestitke u ime Međimurske županije, u ime stanovnika našeg lijepog Međimurja na 35 uspješnih godina. Postoje velike i male države, velike i male regije i narodi koji čuvaju svoj identitet, zato živio nam „kaj“, čestitao je Matija Posavec, župan Međimurske županije.

- Da nema Radija Kaj sigurno se ne bi čulo za razne manifestacije i događanja. Da bi mogli diljem svijeta poslati tople i ljudske priče mora postojati jedna dobra ekipa, a iza te ekipe dobar dirigent, u ovom slučaju osnivač i direktor, gospodin Dragutin Gradečak, rekao je Anđelko Stričak, župan Varaždinske županije.

Foto: Ustupljene fotografije

- Od srca zahvaljujem na nekoliko stvari, prvo što niste podlegli trendovima, drugo, što ste cijelo vrijeme ono što treba, radili kako treba. Čuvali ste našu tradiciju i ja se duboko nadam da će to tako i ostati, rekao je Damir Tomljenović, zamjenik župana Zagrebačke županije.

- Sve počinje u Zagorju, sve počinje u Krapini, još od Hušnjakovog brda. Sjećam se još od malih nogu prvih emitiranja Radija Kaj u jutarnjim terminima. Radio Kaj danas je prerastao u veliki radio, što mi je posebno drago jer nam pomaže u prenošenju kajkavštine, rekao je Zoran Gregurović, gradonačelnik Grada Krapine i saborski zastupnik.

Više od radija – glas zajednice

Koncert „U ozračju Kaja“ održan je pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Grada Zagreba, županija Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke i Koprivničko-križevačke, Grada Krapine te brojnih drugih gradova, općina i tvrtki.

Ova obljetnica nije bila samo glazbeni događaj, već snažna emocionalna posveta jeziku, kulturi i duhu „kaj-a“.

Radio Kaj danas je mnogo više od radijske postaje – on je simbol zajedništva, glas regije i čuvar identiteta. Kroz tisuće emisija, festivala i projekata, već 35 godina njeguje kajkavsku riječ, glazbu i tradiciju, spajajući prošlost, sadašnjost i budućnost.

Radio Kaj predano nastavlja svoj put, kojeg je prije tri i pol desetljeća započeo osnivač i direktor Dragutin Gradečak. Pred nama je, uvjereni smo, još mnogo sličnih projekata i druženja na kojima ćemo se sretati te jedni drugima, kolegijalno i prijateljski, pružiti ruku suradnje.