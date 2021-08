Zaboravit ćemo jednom i koronu, ali zaborav prijeti i mnogim drugim stvarima na koje nas podsjećaju Ivo Pogorelić i njegova družina

Prepisujem s Facebooka, ili, kako se to tamo kaže, kradem rečenice koje je neku večer objavio moj prijatelj Krešimir Starčević: “Ovo rijetko poistovjećivanje njegove ličnosti sa čitavom umjetnošću svjedoči o autentičnosti njegove inspiracije. Ova neslomljiva veza između njegovog cjelokupnog bića i umjetnosti same može se osjetiti svaki put kad njegov dodir proizvede zvuk. Taj zvuk nikad nije neutralan, bezličan, prazan. Toliko se razlikuje od svih drugih zvukova kao što se zvono razlikuje od buke ulice. To je rezultat neusporedivog intenziteta, plamena prožetog ljepotom... Njegova vrijednost i snaga počivaju u njegovoj mašti, u njegovom unutarnjem poimanju originalne muzičke slike. Njegovo izvođenje je uvijek kreativno, uvijek kao da ga je svirao sam skladatelj i uvijek kao da je bilo prvi put.”