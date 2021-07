kolumna

U Hrvatskoj nema poreza na šund jer još nitko nije našao mehanizam kako naplatiti porez na nacionalizam

Problem kiča nije njegovo postojanje, nego to što je dobio pravo građanstva, od „udruženog rada pa do sporta“, rekao bi poeta i dobri mislilac, i što su se katedrale duha pretvorile u katedrale nacionalističkog zloduha u kojima je do srži isprostituiran svaki vrijednosni standard da bi se lakše okrenulo iznutricama nacionalističke zvijeri