Skandalozno je kad deklarirani vjernici svoga crkvenog poglavara nazivaju antikristom

Treba li baš svaki papa u svome pontifikatu bar jednom posjetiti Hrvatsku? Papa Franjo ima otvoreni poziv za posjet. To je postalo već uobičajeno, da s državne i crkvene strane postoji suglasje o takvom pozivu. A na papi je da ga prihvati ili ne. No ne znam kako bi papa Franjo bio dočekan u Hrvatskoj. Bi li bi mu Hrvati onako radosno unisono klicali kao Ivanu Pavlu II., ili Benediktu XVI., ili bi ga neki i izviždali, možda i protestirali zbog njegova dolaska? Pišem sve ovo samo zato što ne pamtim da je jedan dio Hrvata koji se deklariraju kao vjernici katolici toliko zamrzio ovoga papu da ga čak nazivaju i sotonom, i to na katoličkim portalima i društvenim mrežama, i to bez uvijanja.