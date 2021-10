Možemo li se nakon 30 godina šaliti s ratom i braniteljima? 'I u ratu je bilo smiješnih epizoda, i u najtežim trenucima'

Domovinski rat je svetinja. Temelj hrvatske države. Dr. Franjo Tuđman otac je domovine. Operacija Oluja zaglavni je kamen i simbol suvremene hrvatske države. Hrvatski branitelji oličenje su domoljublja, ključna sastavnica hrvatskog identiteta, utkani u srž nacionalnog bića. Sve su to epiteti kojima, od prigode do prigode (kakvih je sve više), HDZ-ova politika časti branitelje, Domovinski rat i svog utemeljitelja, uzdižući neupitnu vrijednost i važnost “dana ponosa i slave” koji datiraju u rane devedesete. Muzika je to za uši ratnih veterana koji se počesto žale da su zaboravljeni, nedovoljno vrednovani, iskorišteni i izigrani. Nekome muzika, nekome kakofonija zvukova, ponajviše običnom puku koji sve te velike riječi, svu tu simboliku smatra pretjeranom i patetičnom, kojemu se počesto čini da je Hrvatska predugo zarobljena u prošlosti, kako se Hrvatska svojim braniteljima odužila na mnoge načine te da je, naposljetku, okretanje budućnosti svojevrsni imperativ kako bi ovo društvo krenulo naprijed.