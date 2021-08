Hrvatska na Olimpijadi nije osvojila nijednu medalju. Osvajali su ih Sinkovići, Srbić, Čilić..., pojedinci koje je nacija pokrala

Zašto volim Olimpijske igre? Zato što su nedvosmislena potvrda kako je svijet predivno mjesto. Možete li ga zamisliti bez njegove različitosti? Neka i budem potpuno politički nekorektan, ali inzistiranje na političkoj korektnosti postaje već nekorektno i budi budale, pa ću svejedno reći da svijet ne mogu zamisliti bez crnih, žutih, crvenih, bijelih, smeđih i kakvih sve ne. Oni su mi, a mi jesmo nedvojbeno svijet. Ne mogu ga zamisliti ni bez svih ostalih vrsta koje ravnopravno s nama čine njegovu mnogoznačnost, premda smo si, nasilno i neopravdano, pridali važnost njegove glavne okosnice. Okupiti se na jednom mjestu, svi ti izgledi, svi ti talenti, napori, sve fizionomije i pigmentacije to ne bi trebao biti olimpijski duh, to bi trebao biti trajni duh čovječanstva. Ujedinjeni u zajedničkim igrama u kojima smo jednako zaigrani i natječemo se po jednakim propozicijama, ne bi li to trebao biti i moto pod kojim bi svakodnevno trebao funkcionirati svijet.