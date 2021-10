Fernando Ocariz ekskluzivno otkriva pravu istinu o moćnom redu Opus Dei

Gospodin hoće od tebe konkretan apostolat, kao ulov od one sto pedeset tri velike ribe – a ne druge – ulovljene na desnoj strani lađe. I pitaš me kako to da, poznajući se kao ribar ljudi, u stalnom kontaktu s mnogim znacima, i dobro shvaćajući prema kome treba biti upravljen moj specifični apostolat, ne lovim... Zar mi nedostaje Ljubavi? Zar nemam nutarnjeg života? Osluhni odgovor s Petrovih usta, prilikom onog drugog čudesnog ulova: ‘Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.’ U ime Kristovo, ponovno započni! Učvršćen: odbaciti tromost!“, riječi su sv. Josemaría Escrive, osnivača Opusa Dei iz njegova djela „Brazda“, koje vrlo slikovito odgovaraju na upit što je „Prelatura Svetoga Križa – Djelo Božje“ iliti „Opus Dei“, a to je posvećivanje svakodnevnoga ljudskog rada Bogu.