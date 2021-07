'Da, mog su brata mobilizirali u krajiškoj vojsci, a moja braća su i oni koji su stradali u padu Vukovara'

S jednim od najdugovječnijih političara na hrvatskoj političkoj sceni Miloradom Pupovcem već se dugo vremena dogovaram za životni intervju. No ovaj veteran političke scene je vječno zaposlen, a često mu je posao braniti se od napada političkih neistomišljenika, pa smo i ovaj intervju odgađali gotovo godinu dana. I evo ga konačno. Ovo nije moj prvi intervju s njim, nadam se ni posljednji, ali svakako najopširniji jer mi je opisao svoj život dječaka u malom selu u zadarskom zaleđu, s ocem veterinarskim tehničarom, svoje prve susret s nacionalizmom, pa susret sa Zagrebom u koji se zaljubio u studentskim danima i u njemu ostao do danas, a pričali smo i o njegovu bratu koji je bio mobiliziran u okupiranom području, njegovim susretima s Tuđmanom... o svemu pomalo do danas.