Covid referendum mogao bi biti turistička senzacija za strance starije od 50 godina

Referendumska inicijativa Mosta ne mora biti baš potpuni fijasko. Iako bi za zemlju ovisnu o turizmu bilo senzacionalno kad bi prošao Covid-referendum i kad bi eksteritorijalno područje na Pantovčaku, gdje ne vrijede Covid propisi, proširili na cijelu zemlju. Ne samo što bi i naš “sveznadar Grunf” bio ponosan na učinak svojih pandemijskih Facebook objava već i ne bi bila mala stvar kad bi bili jedina članica EU bez Covid propusnica. To bi se moglo i marketinški iskoristiti za promociju turizma u zemlji koja je, ne računajući Gibraltar i San Marino, po Worldometeru 11. u svijetu i 8. od 47 europskih zemalja i teritorija po broju mrtvih na milijun stanovnika od početka pandemije.

“Covid pass free” teritorij bi, u konkurenciji sa Španjolskom, Italijom, Portugalom..., mogao oduševiti goste osobito starije od 50 iz visoko procijepljenih zapadnoeuropskih zemalja. Uštedjeli bi i na reklami jer ionako se već zna da se kod nas od Covida umire kao malo gdje u svijetu. Već smo tjednima u svjetskom vrhu, jučer sa 112 mrtvih na milijun stanovnika u proteklih sedam dana. Gori od nas samo su Bugarska 123 i Mađarska 113. Iako su nas po broju zaraženih prilično nadmašili Češka, Slovačka, Austrija, Nizozemska i Belgija, još uvijek čak i u apsolutnom broju najviše je mrtvih kod nas, 456 proteklih sedam dana, što je 105 više nego u Nizozemskoj s barem četiri puta više stanovnika, ili za 83 više nego u najzaključanijoj Austriji, s više nego dvostruko više stanovnika.

Austrijanci su unatoč neumjesnim kritikama našeg predsjednika uspjeli naglo okrenuti smjer krivulje koja prikazuje širenje zaraze. Iako Grunf sigurno ima za to neko mutant-objašnjenje, kao što je imao i za mutiranu omikron varijantu virusa, koja se pojačano širi među mladima, baš nakon što je on objavio da ne treba trošiti novce na cijepljenje mladih, jer mlađih od 50 umrlo je tek 2 posto. On bi ukinuo i testiranje, iako smo tek 88. po broju testiranja na milijun stanovnika, i lošiji od europskih zemalja su samo one koje imaju čak i od nas veći broj mrtvih.

Naravno, puka je koincidencija što su to zemlje koje poput nas imaju i najmanje cijepljenih, i svaka svoje Grunfove sa pseudoznanstvenom logikom koja se mnogima čini jača od zdravog razuma. Neki se radije oslanjaju na pseudoznanstvena proročanstva koja smo prestali brojati kad je 10. ožujka objavljeno: “Ja i dalje mislim da kraj pandemije dolazi ovog proljeća”. Tada smo sljedeći najave kraja pandemije došli do 5625 mrtvih, a 10. lipnja već do 8110. Potom je 15. ožujka naš Sveznadar tvrdio kako ćemo najesen dobiti dva milijuna doza i nećemo trebati brinuti “o još jednoj pandemijskoj zimi”. Samo u studenome do jučer je umrlo 1606 ljudi (lani 1166). Tek u narednim tjednima konačno bi moglo doći do izražaja što je od početka rujna više od 230.000 zaraženih i 485.000 cijepljenih prvom dozom.

Na žalost, strah je za mnoge prekasno učinio svoje, tek u proteklih 30-ak dana, tako da su male šanse da i u prosincu nećemo imati više od tisuću mrtvih, još uvijek velik broj u danima do 19. prosinca, do kada će se skupljati potpisi. Sabor će početi zasjedati 17. siječnja i za očekivati je da će organizatori referendumske inicijative do tada prebrojati potpise. Od odluke o raspisivanju referenduma do održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana. Znači da se referendum ne može održati prije 13. veljače a najkasnije 27. veljače. Tada bi covid potvrde mogle biti ukinute najranije sredinom ili krajem ožujka, s obzirom na to da je Most kao inicijator referendumske inicijative stavio rok od 30 dana za njihovo ukidanje.

Naravno, kad bi sve bilo idealno i kad bi se svi žurili. Međutim, odluči li se Hrvatski sabor kao 14. studenoga 2014. u povodu inicijative “Birajmo zastupnike imenom i prezimenom” zatražiti od Ustavnog suda odluku jesu li ispunjene pretpostavke za održavanje referenduma, sve bi se moglo oduljiti. Dakako, još više budu li prebrojavani potpisi u Apisu. Saboru je 2014. za odluku trebalo gotovo mjesec dana, pa još više od mjesec i pol Ustavnom sudu za odluku, što znači da se u tom scenariju sve može produljiti za dva, tri mjeseca, najranije do svibnja, vjerojatnije do lipnja, idealno uoči turističke sezone. Samo se nadajmo da to tada ionako više nikome neće biti važno. To je dobra vijest i za necijepljenje. Što se kasnije referendum održi, ako se uopće održi, bit će manje mrtvih. A o tomu što ako nesavršenu “stožerokraciju” u borbi s virusom zamijeni savršena dvotrećinska saborska većina, razmišljat će tko preživi.

