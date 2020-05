Znate li što žene prvo primijete na muškarcima, a što muškarci na ženama?

Svaka osoba je drugačija te je privlače drugačije stvari na osobama. Bile to oči, osmijeh ili izgled tijela, svakog će nešto drugo privući kod neke osobe. Kako bi vidjeli koje su to karakteristike koje najviše privlače žene i muškarce, provela se kratka anketa, a rezultati su iznenadili mnoge, prenosi Daily Mail.

Većina žena prvo na muškarcu primijeti njegove oči, njih 27 posto, a zatim primjećuju i njegov osmijeh, njih 21 posto. Visina i ljepota muškarčevih zubi jednako je važna istom broju žena, njih 18,75 posto. Nakon toga primijete veličinu njegovog penisa te na kraju uoče njegove mišiće i općenito građu.

“Svakako zube i visinu, ali samo jer sam ja visoka! Ajme, osjećam se tako površno”, komentirala je jedna sudionica u anketi. “Volim muškarca koji je lijepo građen, ali lijepe oči su to što me privuče da se izgubim u njima i njegovoj duši”, otkrila je druga. “Dobra veličina penisa i osmijeh, to su mi dvije najbolje karakteristike”, priznala je jedna sudionica.

Što se tiče muškaraca, njihovi odgovori su se malo razlikovali od ženskih. Muškarci isto prvo primijete oči, njih 34 posto, a zatim osmijeh, njih 24 posto. No sljedeće što uoče je ženina stražnjica, njih deset posto. Iza stražnjice primijete i njihove grudi, a zatim i njihove noge.

“Prvo što primijetim su njezine oči, ipak su one ogledalo duše. Zatim primijetim i njezinu kosu, volim lijepu i dugu kosu”, komentirao je jedan sudionik. “Oči su te koje sve otkrivaju, njezino ponašanje i stav”, otkrio je drugi.

