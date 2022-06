'Žena u koju sam zaljubljen se udaje za drugoga: Nije sretna pa želim spriječiti to vjenčanje!'

Prije nekoliko mjeseci upoznao sam sjajnu djevojku, oboje smo bili na zabavi kod prijatelja i odmah smo kliknuli. Razgovor s njom bio je tako lagan i nasmijavali smo jedno drugo bez prestanka. Osim toga, ona je prekrasna i ima divne, smeđe oči. Pretpostavljao sam da nema dečka, sve dok mi moj prijatelj nije objasnio da je zaručena, napisao je jedan muškarac za The Sun.

Od tada ju je, kaže, vidio samo nekoliko puta, uglavnom kada su bili vani sa zajedničkim prijateljima, a nakon nekoliko pića ona bi počela očijukati s njim. Prije nekoliko tjedana, kada su također bili u noćnom izlasku činilo se da je htjela razgovarati pa joj je ponudio da ju otprati kući.

Jeste li među njima? Ovo su horoskopski znakovi koji se zaljubljuju `na prvu`

- Bila je jako pijana i priznala mi je da u zadnje vrijeme razmišlja treba li se vjenčati s njim. Nekoliko puta sam sreo njezinog zaručnika i zaista ne vidim privlačnost između njih. Nije tako zgodan, i ne nasmijava ju kao ja. Slušao sam ju dok je pričala, a onda sam joj rekao da mora učiniti ono što je ispravno za nju. Odjednom smo se nekako počeli strastveno ljubiti i to je bio najbolji poljubac u mom životu - nastavio je.

Odmah nakon se ispričala, te je rekla da to nije smjela učiniti, ali to se uskoro opet ponovilo. Sada je ostalo još nekoliko tjedana do vjenčanja, a on razmišlja o tome da dođe u crkvu i spriječi ju da se uda jer smatra da će s njim biti nesretna.

- Očito je da se i vi njoj sviđate jer vas ne bi poljubila da je iskreno sretna za svojim zaručnikom. No, teško je znati radi li se o nervozi prije vjenčanja ili razmišlja ozbiljno. Dajte joj do znanja da vam se sviđa, ali joj recite da se treba usredotočiti na svoju vezu i odlučiti želi li se uopće udati. Objasnite joj da ne možete biti dio te odluke. Zatim dolazi onaj težak dio, a to je da se morate distancirati od nje dok ne odluči. Samo ako odluči ostaviti svog zaručnika možete razmišljati o vezi s njom, ako ne, morat ćete ju pustiti i nastaviti sa svojim životom - odgovorila mu je Deidre.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!