Žena pitala bivše dečke što je krivo radila u vezama s njima: 'Nisam htjela ponavljati iste greške!'

Britanka Amy Nickell, radijska voditeljica i autorica, ponovno se udaje i ne želi ponavljati pogreške iz prošlosti pa je sve svoje bivše upitala gdje je pogriješila jer ne želi napraviti istu stvar i svom budućem mužu. Dok nije upoznala svog zaručnika Jonathana, njezin ljubavni život bio je zatrpan neuspjelim romansama, pa je skoro i prestala vjerovati u ljubav, piše The Sun.

Priznaje i da joj nikada zapravo nije bilo jasno zašto su njezine prošle veze pošle po zlu, a smatrala je da je najbolji način da to sazna, da pita svojih pet bivših ljubavnika. "Sada imam 34 godine i spremna sam za brak, ali želim biti sigurna da ne ponavljam greške iz prošlosti. Očekivala sam neke istine koje će mi biti teško progutati, ali ako one pomognu mom braku dati najbolje šanse za uspjeh, isplatit će se", rekla je Amy.

VEZANI ČLANCI:

Traženje pažnje ne vodi nigdje

Prvo je uspostavila kontakt s bivšim dečkom Benom s kojim je izgubila nevinost kada je imala 16 godina. Upitala ga je je li ona dovela do prekida i ubrzo joj je postalo jasno da jest.

- Uznemirila si me, napadala i uvijek mi je bilo žao kako su stvari završile. Tada me je to stvarno boljelo - rekao joj je Ben.

Priznala je da nikada nije znala da je bio povrijeđen i da je samo željela njegovu pažnju, ali ju je vjerojatno tražila na glupe načine. Rekla je i da se tijekom njihovih osam zajedničkih mjeseci nikada nije osjećala dovoljno dobro ili vjerovala da ju voli, pa je smišljala niz djetinjastih trikova kako bi ga zainteresirala. Kada nije mogao organizirati odmor, umjesto njega je pozvala zajedničkog prijatelja, koji je bio to pjevač iz njegovog benda. Taj tinejdžerski pokušaj da ga isprovocira je upalio i, nakon što se vratila kući, javno je prekinuo s njom na kućnoj zabavi.

On je zaista bio zaljubljen u nju, ali na kraju jednostavno nije izdržao. Odgurnula ga je od sebe te Ben nije izlazio godinu dana nakon što su se razišli, jer nije želio riskirati da se opet osjeća tako. Na kraju je zaključila da joj je drago što je sazrela, te da shvaća da ona kao tinejdžerica ne bi izdržala niti pet minuta u braku.

Trava nije uvijek zelenija na drugoj strani

- Sljedećeg dugogodišnjeg dečka, Sama, upoznala sam na sveučilištu. Ali sam glupo prekinula s njim nakon dvije godine. Htjela sam doživjeti nešto više, a nisam shvaćala što sam već imala - priznala je Amy.

Naime, on je već godinama u dugoj vezi i on i njegova partnerica možda su sada čak i vjenčani. Njezino uhođenje na društvenim mrežama nije baš bilo uspješno jer je on, prema njezinom mišljenju, ograničio ono što može vidjeti.

Nakon što ga je kontaktirala, on ju je pitao za što mu treba i više joj nije odgovarao, no Amy kaže da ga ne krivi. Priznala je da se posljednjih deset godina osjećala krivom zbog načina na koje su stvari s njim završile, i žao joj je što je razmišljala na način da želi nešto bolje, pa je time uništila inače zdrav odnos pun ljubavi.

Treba vam 'debela koža'

Sljedeće desetljeće veze rezultiralo je neplaniranom trudnoćom 2014. godine. Otac njezinog sina nije htio biti uključen u njegov život, pa je nastavila živjeti kao samohrana majka. Jedan od njezinih prvih ljubavnih odnosa kad je sin još bio mali bio je s muzičarem.

- Hodali smo nekoliko mjeseci prije nego što su se stvari izjalovile. Taj moj glazbenik postao je finalist X Factora. Ubrzo se pojavio u još nekoliko velikih reality showova i nakratko je postao neprimjetno nacionalno blago. Ali očito sam mu izblijedila iz sjećanja - ispričala je Amy.

Na njezin upit odgovorio joj je s blago prikrivenom prezirom da je to bilo prije šest godina i da se čak više niti ne sjeća.

Ne uključujte svoj novac

Mislila je da će uspjeti s Davidom, s kojim je hodala godinu dana 2017. Za početak, zvučalo je kao da je ostavila pristojan prvi dojam jer joj je rekao da je bila u formi, cool, duhovita, vrlo, vrlo samouvjerena i ekscentrična, što mu se svidjelo, a zatim je razgovor krenuo naprijed-natrag sve dok na kraju nije priznao da 'radije ne bi preispitivao stvari'.

- Bilo je to bolno vrijeme za mene. Stvarno mi je bilo stalo do tebe i još uvijek sam tužan zbog toga kako su stvari završile - odgovorio joj je.

Ispričala je da je okončala stvari s njim zbog svađe oko novca, nakon što ju je David zamolio za trošenje za zajednički odmor. Osjećala je financijsku neravnotežu, što je vrlo brzo izazvalo negodovanje.

Ne mijenjajte se zbog nikoga

Kada je njezin sin malo porastao, ušla je u vezu s lokalnim barmenom po imenu Chris. Rekla je kako ga je posao stalno selio, i iako su se pokušavali viđati na daljinu, stvari su se na kraju izjalovile. Još uvijek razgovaraju telefonom, a ona je uvijek vjerovala da bi ostali zajedno da je on dovoljno dugo ostao na jednom mjestu.

Nakon pet godina dogovorili su se nađu u baru gdje su se prvi put upoznali kako bi mu ona ispričala svoju teoriju zašto su prekinuli, no on je samo oborio pogled te joj rekao da mu je žao, ali da to za njega nije vodilo nigdje jer nije mogao prihvatiti da je majka. To je bila novost za Amy jer prije toga nije znala da je on uopće imao problema s tim. Osjećala se kao budala i željela je pobjeći od njega, bara i cijelog iskustva.

Učenje na svojim greškama

- Završila sam eksperiment i svom zaručniku Jonathanu rekla što je Chris rekao, te ga pitala je li ikada imao slične brige. Na moje veliko olakšanje, on mi kaže da, iako nikada nije želio djecu prije nego što smo se upoznali, toliko da je imao vazektomiju, sada voli mog sedmogodišnjaka - kaže Amy.

Razmišljanje o prošlosti otkrilo joj je neke istine, a neke nove informacije bilo je teško 'progutati', pogotovo kada je čula kako je povrijedila neke od bivših. No, rekla je kako je također shvatila i da, iako je previše svog vremena dala 'budalama' u prošlosti, njezina iskustva su joj pomogla da ima mnogo veće šanse da joj brak uspije.

- Sada sam s pravim tipom, koji može zadržati hladnokrvnost s mojom dramom i uvijek vidi pozitivno u svakoj situaciji i znam da sigurno neću ponavljati svoje greške iz prošlosti - zaključila je.

Žena živi s mužem i s dečkom: "Hejteri kažu da sam sebična, a ja samo mislim da sam sretnica!"