Žena otkrila ‘lude’ stvari koje njezin suprug milijunaš govori: ‘Svi mi kažu da sam sponzoruša!’

Jedna žena bogataša otkrila je je nekoliko 'ludih' stvari koje joj njezin suprug govori, a mnoge je šokirala. Naime, Soudi, koja živi sa svojim milijunašem Jamalom u Dubaiju, tvrdila je da joj njezin muškarac govori da si kupi Chanel torbu (od njegovog novca), ako je uznemiri, a organizirat će i putovanje u Italiju kada se ona zaželi pizza, piše The Sun.

Ali ne samo to, bogatašica je ispričala i zašto bi je se njezin muškarac 'odrekao' - i to nema veze s njezinim ponašanjem, zapravo je to zbog njezinih luksuznih kupovina.

Otvarajući se na internetu, Soudi je pitala svoje pratitelje: "Tko ne voli ludog bogatog Arapina?" Zatim je otkrila "lude stvari" koje joj on govori. Prvo je Soudi podijelila video u kojem je niz luksuznih automobila, uključujući Rolls-Royce i Bentley, jer je tvrdila da je njezin muškarac izjavio: "Zašto imati jedan luksuzni automobil kada možete imati tri?"

Tada je Soudi ispričala kako joj njezin suprug kaže: "Žao mi je što sam te uzrujao, idi kupi još jedan Chanel." Osim toga, Soudi je podijelila da je njezin muškarac milijunaš također izjavio: "Ne možemo kupiti privatni avion dok počnem zarađivati 10 milijuna dolara tjedno."

Soudi je također ispričala da bi njezin suprug za hranu napravio svašta: "Želim pizzu, idemo u Italiju", rekao je u jednom od njezinih videa. No, to nije sve, jer je bogata domaćica tada otkrila razlog zašto bi je se njen muškarac 'odrekao'. Naime, tvrdila je da joj je on rekao da bi je se odrekao ako ikada kupi išta drugo osim 24-karatnog zlata.

Konačno, prema Soudi, Jamal je veliki obožavatelj putovanja, jer je tvrdila da je ranije izjavio: "Ove godine smo putovali u samo 10 novih zemalja, nisam postigao svoj cilj." TikTok isječak, koji je objavljen pod korisničkim imenom @soudiofarabia, mnoge je očito ostavio šokiranima jer je brzo postao viralan i od tada je skupio nevjerojatnih 1,1 milijun pregleda.

No, korisnici društvenih mreža ostali su podijeljeni u pogledu videa - dok su neki bili zavidni i zadivljeni njezinim životnim stilom, nisu svi bili tako oduševljeni. Jedna osoba je napisala: “Trebam nekog ovakvog! Putovanje bi bilo nevjerojatno!” Druga je dodala: "Živi san." Treća je osoba komentirala: “Zamislite da ste tako bogati.” Međutim, u isto vrijeme nisu svi bili toliko ljubazni, a mnogi su brzo prozvali Soudi 'sponzorušom'.

