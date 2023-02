Žena ispričala: ‘Suprug želi dati otkaz i biti slobodni umjetnik, a ja da sama uzdržavam obitelj'

Jedna žena tvrdi da je veoma zadovoljna što joj je karijera uzletjela u posljednjih nekoliko godina, toliko da sada zarađuje puno više nego prije. Međutim, nije ni sanjala da bi to značilo da se od nje očekuje da bude jedini hranitelj svoje obitelji, sve do nedavnog žestokog razgovora sa suprugom, piše Mirror.

Kad se par prvi put upoznao prije otprilike 10 godina, oboje su imali "lošije" poslove' i složili su se da će se zajedno boriti 50/50 s troškovima. Međutim, nekoliko godina kasnije, a posebno u protekloj godini, 30-godišnjakinja je vidjela da je njezina plaća daleko premašila plaću njezina supruga, pa se sada brine o brojnim računima, obiteljskim izletima i raznim zabavnim aktivnostima

Bila je vrlo zadovoljna ovim dogovorom sve dok joj suprug nije rekao kako "uskoro više neće morati raditi", ostavivši je zatečenom.

- Naša su djeca školske dobi pa nema potrebe za roditeljem koji ostaje od kuće i pazi na njih, a i ja nikada nisam pristala na to. Tako sam mu vrlo odlučno rekla: "Nisam ni sanjala da ću financijski brinuti o odraslom čovjeku... a ako prestaneš raditi, izgubit ću i poštovanje prema tebi". Postalo je vrlo tiho i pitala sam razumije li što mu govorim i on je rekao da da. Znam da je san mog supruga samo baviti se svojom umjetnošću, uvijek je to radio sa strane dok je radio, ali nikada nije zarađivao, i uvijek je sanjao o načinu da to radi puno radno vrijeme. Puštala sam ga da prestane raditi dok ja plaćam za sve, ali sada se zbog toga osjećam loše. U isto vrijeme to mi uopće ne zvuči poticajno - napisala je u objavi na Redditu.

No, sada se pita je li mogla možda malo drugačije postupiti u toj situaciji. Dodaje da, iako bi ona tehnički mogla uzdržavati obitelj, ne smatra da mu je to isprika za korak unatrag. Iako bi se složila s tim da on radi na pola radnog vremena, kaže da bi onda također očekivala da će to značiti da on radi puno više po kući, zbog čega se osjeća "kao neki patrijarh iz 50-ih". Korisnici Reddita u komentarima su ju savjetovali, a gotovi svi su bili na njezinoj strani.

- Nije o tome razgovarao s vama, samo je počeo govoriti koliko se raduje što više neće raditi. Kao da je to gotova stvar, a to su stvari o kojima treba razgovarati i složiti se. Svakako imate pravo reći da ne želite biti jedini hranitelj obitelji, čak i ako zarađujete dovoljno za to - napisao je jedan korisnik.

- Mislim da trebate ozbiljnije razgovarati o tome, a on svakako nema pravo donositi takve odluke bez vašeg znanja - složio se drugi.

