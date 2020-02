Želite uštedjeti novac na sprovodu? Sada možete kupiti lijes koji samostalno složite

Japanska kompanija osmislila je pomalo morbidan način kako uštedjeti novac za sprovod. Izmislili su lijes koji možete sastaviti samostalno, a sadrži sve što vam je potrebno za njegovu izgradnju, piše mirror.co.uk.

Ideja za ovim lijesom došla je zbog visoke cijene sprovoda u Japanu, gdje mogu koštati čak i do 95 000 kuna, a olakšala je i drugim zemljama troškove, koji su također u porastu. Tako se u Hrvatskoj cijene sprovoda kreću od šest do dvanaest tisuća kuna, a kompletna usluga, s kupnjom i uređenjem grobnog mjesta, karminama i slično, košta minimalno 30 000 kuna. Cijene lijesova se pak kreću od tri do sedam tisuća kuna.

Grobno mjesto i zakopavanje i dalje morate platiti sami, ali tvrtka se nada da će ovim načinom uštedjeti novac vašim bližnjima, jer ovaj lijes košta samo 2250 kuna. Ipak, iz tvrtke napominju jednu morbidnu stvar - nemojte pokušavati samostalno pokopati svoje bližnje.

Prema njihovoj web stranici, ovaj paket sadrži jedan drveni lijes, jednu malenu metalnu urnu, jednu srebrnu kutiju, namijenjenu za pospremanje kostiju ostalih od kremacije, set s pokrivačem, jastukom i madracem, jednu knjižicu za zapise te furoshiki, marame za omatanje.

Shinohara Norifumi, vlasnik kompanije, kaže da postoji i knjižica uputa koja kaže kako nositi tijelo, kako ga poleći, kako kremirati i kako platiti kremiranje. Objašnjava da je izgrazdnja lijesa vrlo jednostavna i osoba koja ga slaže samo treba izuvći dijelove drva i to je to.

