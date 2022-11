Zaljubljena je u ljubičastu boju: 'Imam 400 tisuća kuna duga jer sam sve potrošila kako bi mi život bio ljubičast'

Vanessa Allen, inače poznata kao Vanessa Purple (27), u proteklih sedam godina u ljubičastu je nijansu pobojala odjeću, namještaj i sve zidove u svom unajmljenom stanu.

Rekla je da se zaljubila u nijansu nakon vožnje autobusom s ljubičastim sjedalima 2015. godine. Od tada je Vanessa iz Londona sve u svom domu zamijenila kako bi bila u skladu sa svojom opsesijom, a nakon poroda 2021. dječja soba njezine kćeri je iste boje, kao i odjeća koju joj kupuje. Čak je i svoju kćer, koja ima 11 mjeseci, nazvala Violette.

“Živim u ljubičastom svijetu i volim svaku minutu! Sve je počelo 2015. godine kada sam svojoj kosi dodala jedan pramen ljubičaste boje i u autobusu ugledala nasumično ženu koja je nosila ljubičastu torbu. Sada sam potpuno ovisna o ljubičastoj boji i odbijam kupiti ili nositi bilo što drugo”, ispričala je Vanessa za The Sun.

Nakon incidenta u autobusu, Vanessa je rekla da je počela primjećivati ​​više stvari koje su bile ljubičaste, te ih je polako počela skupljati. Zatim, čim je dobila posao s punim radnim vremenom za kreditnu tvrtku, zarađujući oko 2600 kuna tjedno 2016., prijavila se za šest online kreditnih kartica kako bi financirala ono što joj je postalo opsesija.

Krenula je mijenjati sve što je posjedovala od odjeće i torbi, preko pribora za jelo, posuđa i namještaja do čak i zahoda u ljubičastu boju. Bez da je toga bila svjesna, nagomilala je dug od oko 370 tisuća kuna koji još uvijek otplaćuje.

“Moja mama je oduvijek znala da sam neobično dijete, nikad nije bila šokirana ničim što sam napravila jer sam bila puna energije i vrlo umjetnički nastrojena. Prošla sam kroz više faza u kojima sam eksperimentirala s time da budem goth ili punkerica. Dakle, kad sam razvila opsesivnu ljubav prema ljubičastoj boji, moja mama je to smatrala samo jednom od mojih faza. Ali jako je pogriješila. Izvadila sam hrpu kreditnih kartica i počela se prepuštati ljubičastoj boji, potpuno sam poludjela! Uložila sam oko sedam godina svoje plaće i još uvijek to vraćam”, otkrila je.

Vanessa se u travnju uselila u novi stan i krenula bojati sobe u ljubičasto te kupila novi namještaj i električnu opremu u ljubičastoj boji. Ima ljubičaste police, ladice, kauč, kao i ljubičaste kuhinjske pločice, dekor i namještaj. Ostatak stana je ljubičaste boje i s vremenom će biti sve više.

“Riješila sam se svega u stanu što nije bilo ljubičasto i počela to zamjenjivati ​​sa svime što je bilo. Ako moj namještaj nije bio ljubičast, počela sam kupovati limenke boje i sama ih napravila ljubičastim. Moja hrana je ljubičasta, moj pribor za jelo i tanjuri su ljubičasti, a čak mi je i toaletni papir ljubičast”, objasnila je.

I 2021. Vanessa je zatrudnjela s bivšim zaručnikom s kojim je bila šest godina i s oduševljenjem je saznala da čekaju djevojčicu. Kad su bili zajedno, njezin bivši volio je što uvijek nosi ljubičastu boju i čak je snimio video na YouTubeu o tome da ima ljubičastu djevojku.

Par se trebao vjenčati pa je Vanessa potrošila novac i na ljubičaste vjenčane dodatke. No nakon razvoda ranije tijekom godine, Vanessa je sada solo mama i ima 11-mjesečnu djevojčicu Violette koju odijeva u ljubičasto.

“U prosincu sam rodila Violette i život mi se promijenio. Volim biti mama i ona je moj svijet, ali jednako tako, volim je oblačiti u ljubičasto. U travnju sam se preselila u unajmljeni stan i odmah počela uređivati ​​kako bi održala svoju ovisnost. Violettina dječja soba ima prekrasan ljubičasti krevetić. Doduše, moja kćer će to ili voljeti ili mrziti dok bude odrastala!”, rekla je.

Vanessa se sada usredotočuje na pronalaženje ljubičastih rasprodaja i kupnju ljubičastih artikala na veliko. Novac troši na ljubičastu šminku, odjeću, dječji namještaj, dječja kolica, hranu i odjeću za bebe.

"Znam da sam luda za bojom, ali to mi ne smeta. Ako ništa drugo, sviđa mi se kad ljudi prepoznaju koliko ljubičaste boje nosim. Ona čini da osjećam pripadnost, kao da sam uvijek na mjestu koje zoveš domom. Prije su me zamolili da svoje radne hlače promijenim u crne, a na poslu su me prozivali jer nosim samo ljubičaste, tako da sada radim samo na mjestima s ljubičastom uniformom ili na mjestima koja nemaju dress code. Nisam sigurna zašto mi je ta torba u autobusu bila posebno vidljiva ili zašto je taj dan autobus imao ljubičasta sjedala, ali iskreno vjerujem da je ljubičasta odabrala mene. Vjerujem da mi je oduvijek bilo suđeno da budem monokromatska”, zaključila je Vanessa.

Udala se za krpenu lutku: 'U problemu smo jer me prevario, ali borim se za nas zbog našeg sina'