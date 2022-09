'Zaljubljen sam u prijateljicu svoje supruge i maštam o njoj kada vodimo ljubav'

- U braku sam, i to uglavnom sretnom, već 30 godina, i imam dva sina koja su već odrasla. Moja žena i ja imamo dobar brak i dobar seksualni život, ali kada vodimo ljubav, uvijek mislim na ženinu prijateljicu koja mi se sviđa već godinama. Nikada nije bila u braku, pa čak niti ozbiljnoj vezi, te se zbog toga uvijek trudila oko izgleda, a moja žena se malo zapustila otkada smo dobili djecu - napisao je jedan muškarac za Metro.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Tvrdi da ih ta prijateljica često posjećuje i između njih postoji blagi flert, no čini se da njegova supruga to nikada ne primjećuje. Prošle Nove godine su se čak i poljubili kada su si čestitali, iako to nije bilo baš ozbiljno. On je nedavno ostao bez roditelja, pa sada razmišlja o tome kako bi možda trebao nešto poduzeti s tom ženom jer je život prekratak da bi bio nesretan.

- Želim joj reći što osjećam i vidjeti osjeća li se ona isto. Znam da bi naša veza uništila mnoge ljude, ali ideja da nikada neću voditi ljubav s njom je nepodnošljiva - nastavio je.

- Normalno je maštati o drugim ljudima, ali napraviti nešto na temelju fantazije je druga stvar. Ova žena predstavlja sve ono što se bojite da ste izgubili, a to su mladost, sloboda i nedostatak odgovornosti. Mislite li da bi ti osjećaji opstali da je ona dio vaše svakodnevice umjesto vaše žene? To što ste izgubili roditelje stvara vam osjećaj vlastite smrtnosti, što očito može dovesti do nepromišljenosti. Uzmite u obzir da nemate pojma kako se ta žena osjeća i uzvraća li te osjećaje jer flert ne mora značiti ništa. Trebali biste sjesti i razmisliti o svim prednostima i manama ove afere. Možda biste zadovoljili svoju fantaziju, ali s time bi se sve promijenilo. Ako nakon toga i dalje mislite da trebate spavati sa ženinom prijateljicom, onda budite svjesni svih posljedica. Također, porazgovarajte sa svojom ženom i potrudite se malo oko svog braka. Možda se ispostavi da je i ona nezadovoljna pa možete zajedno poraditi na odnosu - odgovorili su mu stručnjaci Rupert Smith, James McConnachie i dr. Angharad Rudkin.

Preletjela je 11.200 kilometara da upozna stranca s Tindera, rodila se ljubav i sad imaju dijete: