Zakomplicirajte si život: Možda naši prvi klašuni ne izgledaju kao 'pravi', ali im je zato okus božanstven!

Da ne pripremate možda korčulanske klašune?, pitala nas je magistra u zagrebačkoj ljekarni kad smo već potpuno iscrpljene i obeshrabljene ušle u valjda dvadesetu ljekarnu toga dana u potrazi za mitskim amonijakom za kolače (amonijev hidrogen karbonat). Kako ste znali – ozarila su nam se lica – imate ga? Uvijek, odgovori ona. Nekoliko minuta kasnije veselo smo vozile prema kući, pobožno u rukama držeći paketiće ovog čarobnog praha zbog kojeg kolači ispadaju tako božanstveno, sretne što ćemo i same imati priliku isprobati kako to čudo radi. Možemo vam reći da radi fantastično i da bez njega nema onog karakterističnog okusa i fine teksture zbog kojih obožavamo korčulanske klašune.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Korčulanski klašuni

Za tijesto:

4 jaja + 4 žumanjka

300 g šećera

2 vanilin šećera

korica limuna i naranče

250 g svinjske masti, ili maslaca po želji

prstohvat soli

30 g amonijaka za kolače

100 ml mlijeka

500 g oštrog brašna

500 g glatkog brašna

Za nadjev:

800 g oraha

300 ml mlijeka

250 g šećera

2 vanilin šećera

ribana korica 2 limuna i 2 naranče

50 g bijelih grožđica namočenih u rakiju od ruže

Priprema:

Mikserom umutite jaja, šećer, vanilin šećer, koricu limuna i naranče i dodajte prstohvat soli. Zatim dodajte mast (ili maslac) i miješajte da se sjedini. U zagrijano mlijeko uspite amonijak za kolače pa kad se digne dodajte smjesi. Postupno dodajte brašno pa ručno umijesite tijesto. Kad ste gotovi zamotajte ga u prozirnu foliju i premjestite u hladnjak da odstoji sat-dva. Za to vrijeme pripremite nadjev. Stavite na vatru mlijeko, šećer i vanilin šećer da zakuhaju do vrenja. U posebnu posudu stavite mljevene orahe pomiješane s koricom naranče i limuna te grožđicama pa po njoj prelijte kipuće mlijeko i sve dobro promiješajte. Pustite da se nadjev ohladi, a za to vrijeme podijelite tijesto na nekoliko dijelova i svaki razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi. Na tijesto stavljajte po žličicu nadjeva ostavljajući dovoljan razmak između. Preklopite s dijelom tijesta na koji niste slagali nadjev i čašom režite klašune. Premjestite ih na lim za pečenje, ali pazite da ostavite dovoljan razmak jer će za vrijeme pečenja klašuni narasti. Pecite klašune na 170 stupnjeva petnaestak minuta da lijep porumene. Izvadite ih i pustite da se ohlade pa ih premažite rakijom od ruža i uvaljajte u šećer. Prije posluživanja trebaju se osušiti.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell