Zaboravite na mišiće i skupe automobile: Evo što zapravo žene najviše privlači kod muškaraca

Stručnjaci za veze kažu da se svaki dobar odnos gradi na nekoliko vrlo konkretnih osobina koje traju dulje od prvog vala kemije i privlačnosti. Za portal Bride otkrili su osam ključnih karakteristika koje većina žena želi vidjeti kod muškarca s kojim se može zamisliti 'za cijeli život', koji se nije naodmet podsjetiti baš danas na Svjetski dan muškaraca.
Foto: Shutterstock
Samopouzdanje: Kada muškarac zna tko je, što želi i vjeruje u sebe, to se vidi iz aviona. Samopouzdanje znači da mu je ugodno u vlastitoj koži i da smatra da vrijedi upoznavanja, bez glumljenja i prenemaganja. Ženama je privlačan onaj muškarac koji zrači mirnom, pozitivnom energijom, a ne onaj koji se uzdiže tako da druge ponižava.
Foto: Shutterstock
Povjerljivost: Iskren i pouzdan muškarac automatski je privlačniji, jer uz njega žena osjeća sigurnost. Ako je dosljedan, govori istinu i ono što kaže doista vrijedi, s njim se može graditi ozbiljna veza. Dugoročno, i njoj i njemu treba netko na koga se mogu osloniti, a bez povjerenja toga nema.
Foto: Shutterstock
Integritet: Integritet znači da muškarac živi svoje vrijednosti i ima čvrst moralni kompas. Žene cijene muškarca koji je pošten, pravedan i drži se onoga što govori, ne samo u vezi nego i prema drugim ljudima. Kada se možeš osloniti na njegovu riječ i karakter, odnos postaje dublji i čvršći.
Foto: Shutterstock
Suosjećanje: Muškarac koji zna slušati, pokazati empatiju i razumjeti tuđu perspektivu uvijek je u prednosti. Žene žele nekoga kome mogu otvoreno ispričati o lošem danu, strahovima ili snovima, a da ih pritom ne dočeka ismijavanje ili odbacivanje. Briga i toplina prema njoj, ali i prema drugima, snažan su znak emocionalne zrelosti.
Foto: Shutterstock
Emocionalna dostupnost: Većini žena je dosta 'zidova' i muškaraca koji ne govore o osjećajima. Privlačan je onaj koji se ne boji pokazati ranjivost, priznati da mu je teško ili podijeliti svoju prošlost, umjesto da sve drži duboko u sebi. Otvoren razgovor o emocijama ključan je za vezu koja može trajati.
Foto: Shutterstock
Poštovanje: Bez uzajamnog poštovanja nema ni zdrave, ni sretne veze. Ako se žena osjeća podcijenjeno, uzeto zdravo za gotovo ili omalovažavano, vrlo brzo će se udaljiti kako bi zaštitila sebe. S druge strane, muškarac koji je cijeni, sluša i pokazuje poštovanje u svakoj situaciji ima puno veće šanse da ostane u njezinu životu.
Foto: Shutterstock
Smisao za humor: Nitko ne očekuje stand-up komičara, ali malo opuštenosti, šale i zajedničkog smijeha čini čuda. Kad se dvoje ljudi smije istim stvarima, to je znak da dijele sličan pogled na svijet i da im je zajedno ugodno. Muškarac koji širi vedrinu i lakoću, a ne stalni mrak i dramatičnost, prirodno privlači druge pa tako i nju.
Foto: Shutterstock
Zrelost: Emocionalna i mentalna zrelost znači da zna razgovarati, ne reagira prenaglo i spreman je rješavati probleme, a ne bježati od njih. Žene žele partnera, a ne dijete u tijelu odraslog čovjeka. Žele nekoga tko zna kada je vrijeme za ozbiljan razgovor, a kada za igru i zezanje.
Foto: Shutterstock
