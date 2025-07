Zaboravite na autoškolu: Naučio je voziti uz pomoć YouTube videa da bi uštedio novac

Danas na internetu doslovno postoje tutorijali za sve, od vezanja kravate do mijenjanja kočnica na autu ili pravljenja savršenog kolača. Bez obzira na to koliko nešto djelovalo složeno ili neobično, gotovo je sigurno da je netko već snimio video ili napisao vodič o tome. Znanje je postalo dostupnije nego ikad, a granice između profesionalaca i amatera sve se više brišu. Tako je Ollie Bird odbacio tradicionalan pristup i umjesto toga neumorno gledao videozapise na YouTubeu koji objašnjavaju kako sigurno upravljati vozilom na cestama. Sedamnaestogodišnjak je rekao da je kao rezultat toga uštedio više od 1000 funti (oko 1175 eura), a istovremeno je postao svojevrsni trendseter za druge tinejdžere u financijskoj krizi, piše LADbible.

Cijena satova vožnje posljednjih je godina znatno porasla, a Bird je objasnio da ga je jedna lekcija koštala 40 funti (oko 50 eura). Nakon što mu je rečeno da će mu vjerojatno trebati do 30 sati lekcija prije nego što bude spreman za ispit, izračunao je trošak i gotovo se srušio kad je shvatio koliko će ga to koštati. "Slušao sam horor priče od svojih prijatelja o novcu koji ljudi troše na satove vožnje. Nisam se htio upuštati u sve to. Instruktor je procijenio da će mi trebati 25-30 sati poduke, ako ne i više ako ne uspijem položiti iz prvog puta. To je najmanje 1405 eura, što je puno novca", objasnio je 17-godišnjak.

Stoga je odlučio pretražiti internet u potrazi za jeftinijom alternativom prije nego što je naišao na niz YouTube tutorijala. Mnogi instruktori vožnje danas rade kao kreatori sadržaja i često dijele svoje savjete na društvenim mrežama da bi pomogli budućim vozačima da bolje razumiju prometna pravila. Bird je odlučio to iskoristiti i na kraju je pogledao 30 sati snimaka da bi uvježbao upravljanje motornim vozilom. Osim toga, koristio je računalni simulator vožnje da bi uvježbao svoje vještine upravljanja i kočenja.

Strastveni vozač kartinga priznao je da mu je iskustvo jurenja po stazama također bilo korisno dok se pripremao za polaganje ispita koji je bio 6. lipnja. Nekoliko tjedana ranije uspješno je položio teoriju, pa je preostalo naučiti vještine vožnje putem raznih YouTube videa. "Puno toga radim na svoj način", rekao je Britanac.

Odabir manje uobičajenog puta na kraju se isplatio snalažljivom tinejdžeru jer je u lipnju položio vozački ispit iz prvog pokušaja. Osvrćući se na svoj nekonvencionalan put do vozačke dozvole, Bird je rekao da je prošle godine sudjelovao u karting utrkama, što mu je pomoglo da savlada vožnju uz YouTube tutorijale, kao i simulator koji ima kod kuće. a imam i svoj simulator – oboje mi je pomoglo.

Otkrio je da se prije ispita vozio po području u blizini svoje kuće u pratnji roditelja da bi se upoznao s prometnim znakovima, kao i usavršio parkiranje i vožnju unatrag. Iako je većina ljudi nervozna dok pokušava impresionirati ispitivača tijekom vozačkog ispita, Bird je rekao da je smatrao svoje iskustvo vrlo ugodnim.

"Ispitivač i ja smo vodili stvarno dobre razgovore o školi i raznim stvarima, bilo je prilično opušteno. Kada je završio test i kada sam saznao da sam položio, tada sam bio šokiran. Bio sam vrlo zadovoljan jer nekoliko ljudi, uključujući i moje roditelje, nije mislilo da ću uspjeti. Jako sam ponosan što sam položio i način na koji sam to napravio je jednostavno sjajan", rekao je Bird.

U Velikoj Britaniji ljudi moraju prvo dobiti privremenu vozačku dozvolu prije nego što počnu učiti voziti, pod nadzorom instruktora vožnje ili vozača koji ima više od 21 godinu, kvalificiran je za vožnju vozila kojim kandidat upravlja i koji ima punu vozačku dozvolu najmanje 3 godine. Zatim kandidat rješava teorijski ispit, pa praktični.