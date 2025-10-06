Vrijeme je za jesensku sadnju ruža: Odaberite za svoj vrt jednu od ovih 6 popularnih ljepotica
Jesen je, uz proljeće, idealno vrijeme za sadnju ruža. Tada je tlo još dovoljno toplo, a vlaga pogoduje ukorjenjivanju, pa biljke do proljeća razviju snažan korijenov sustav. Ruže su omiljene zbog svoje raskoši, mirisa i dugovječnosti, a izbor vrsta i sorti koje uspijevaju u našim klimatskim uvjetima doista je velik. Donosimo šest vrsta ruža koje možete posaditi u jesen i uživati u njihovom cvatu dugi niz godina.
Čajevke (hibridne ruže): Najpoznatije među ružama, čajevke se sade zbog velikih, elegantnih cvjetova bogatih mirisom. Cvatu od lipnja do kasne jeseni, a njihovi cvjetovi često se koriste i za rezano cvijeće. Dolaze u gotovo svim bojama, od bijele do tamnocrvene, pa su nezaobilazne u klasičnim vrtovima.
Floribunde: Ove ruže poznate su po obilju cvjetova koji se pojavljuju u grozdovima. Manji su od čajevki, ali su zato izuzetno brojni i stvaraju raskošne grmove. Vrlo su otporne i jednostavne za održavanje, što ih čini odličnim izborom za početnike.
Penjačice: Penjačke ruže idealne su za pergole, ograde i zidove. Njihovi dugi, savitljivi izbojci prekrivaju velike površine, a cvjetovi se pojavljuju u bogatim grozdovima. Traže čvrstu potporu, ali uz malo truda pretvaraju vrt u romantičnu oazu.
Pokrivačice tla: Niske i razgranate, ove ruže šire se po površini i tvore zeleni 'tepih' posut cvjetovima. Odlične su za sadnju na padinama ili uz rubove staza jer su vrlo otporne na bolesti i zahtijevaju minimalnu njegu. Cvatu dugo i obilno, pa vrtu daju živost kroz cijelu sezonu.
Stablašice: Posebno oblikovane ruže koje se cijepe na visoko deblo, pa izgledaju poput malog stabla. Njihov kuglasti oblik prepun cvjetova privlači pažnju i daje vrtu eleganciju. Često se sade u skupinama ili kao soliteri u travnjacima.
Engleske ruže (David Austin): Kombiniraju ljepotu starih sorti i otpornost modernih hibrida. Njihovi mirisni, puni cvjetovi podsjećaju na povijesne ruže, a cvatu više puta tijekom sezone. Vrlo su popularne zbog romantičnog izgleda i bogate palete boja.