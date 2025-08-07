Velika nagradna igra ulazi u završnicu: prijeđi u Telemach i osvoji Audi Q4 e-tron

Bezbrižno surfanje na mobilnoj mreži Telemacha ovog će ljeta nekome u ruke donijeti ključeve luksuznog automobila renomiranog njemačkog proizvođača. Naime, u tijeku je zadnji krug velike nagradne igre u kojoj novi korisnici Telemacha mogu osvojiti vrijedne nagrade: Apple iPhone 16, Xiaomi električni romobil te glavnu nagradu – električni Audi Q4 40 e-tron Edition, premium vozilo koje spaja snagu, stil i održivost.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, korisnici do 17. kolovoza 2025. moraju ugovoriti barem jedan Telemach mobilni paket na pretplatu (Start, Top ili Unlimited) s ugovornom obvezom od 24 mjeseca, uz novi broj ili uz prijenos broja iz mobilne mreže drugog operatora. Prijavni obrazac, kao i pravila nagradne igre, nalaze se na službenoj stranici Telemacha. Dobitnik glavne nagrade, automobila Audi Q4 40 e-tron Edition, bit će poznat 18. kolovoza.

Inače, za kvalitetu Telemachove mobilne mreže već niz godina stižu međunarodna priznanja, a povjerenje u usluge ovog operatora potvrđuje i rastući broj mobilnih korisnika. To nije slučajnost već rezultat Telemachovih višegodišnjih ulaganja zahvaljujući kojima je od 2020. godine povećao broj baznih stanica za 50% i kapacitet mreže za šest puta, a svojim super brzim 5G internetom danas pokriva čak 99% populacije Hrvatske.