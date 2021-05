Ušće Mure u Dravu: Divljina nedaleko od centra mjesta do koje se može prošetati

Divljina na samo nekoliko stotina metara od centra Legrada. Priroda koja je za nas u Hrvatskoj stara priča (sjetimo se samo Plitvičkih jezera ili Mljeta), za strane goste veliki je mamac.

Ovdje su, na najljepšem dijelu Drave u zemlji, brojne promatračnice ptica, cvrkut prati goste i krati vrijeme ribičima. Susjed Drele živi sam na otoku, maše turistima kada ih vidi na obali tu nedaleko od središta Legrada. Na ušću Mure u Dravu njegovu je kuću, preko puta, lako vidjeti. Ljudi je malo, a životinje uživaju. Od divljih svinja, srna, jelena, dabrova... Na ulazu u Legrad je malo ekoselo, istina od samo jedne kuće, a na obližnjim otočićima su ribolovci.

– Hvata se štuka, som, ima nešto i šarana... – pričaju.

Veći dio ušća je zaštićen, područje je to Ornitološkog rezervata Veliki Pažut.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL 03.05.2021., Legrad - Turisticka patrola Vecernjeg lista. Legrad. Obliznje atraktivno izletiste 'Usce Mure u Dravu'. Photo:Damir Spehar/PIXSELL

A kupanje?

– Kupa se i u Dravi i u Muri. Čiste su obje rijeke. Mura je nešto tamnija, drukčije joj je riječno dno. Kupa se i na Šoderici, ali ona je nešto dalje – govore domaći. U neposrednoj blizini su i igrališta na pijesku, mjesta za roštilje. Idealno mjesto za izlet, i u pravilu budete sami. Sreli smo protekli tjedan samo dvije obitelji, tu na ušću. Dvije mame i dva tate, svaki par sa po dvoje klinaca. Uživali su uz rijeku, na dječjim igralištima, na poučnoj stazi koja izletnike uči o biljkama, životinjama...

Najbliži je hotel “Podravina” u Koprivnici, a za izlet preporučuju i podravsko more Šodericu. Na njoj se kupa od šezdesetih, ima i plaža, no nikad to umjetno jezero nije doživjelo puni sjaj. Lijepo je ovdje prošetati i istraživati, no nekako je poprilično pusto.