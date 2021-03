Umorna majka prestala je čistiti kuću da vidi kako će njezina obitelj reagirati: 'Izgleda kao da smo preživjeli apokalipsu'

Što se događa kada osoba, koja inače jedina obavlja sve kućanske poslove, prestane čistiti i pospremati? Hoće li ostatak obitelji primijetiti i početi čistiti iza sebe? Upravo to je jedna umorna majka htjela saznati kada je započela svoj štrajk čišćenja, kako piše Unilad.

Korisnica Twittera @MissPotkin odlučila je vidjeti što će njezina obitelj napraviti ako ona prestane sa svim čišćenjem, a rezultati je nisu oduševili.

- Prije dva dana odlučila sam prestati prati posuđe. Pripremam sve večere i dosta mi je čišćenja.Od tada se pojavila ova hrpa i u jednom će trenutku ostati bez žlica, šalica i tanjura - napisala je u svojoj objavi te podijelila fotografiju nakupljenog prljavog suđa.

Two days ago, I decided to stop doing the dishes. I make all the dinners and I am tired of having to do all the cleaning too. SINCE THEN this pile has appeared and at some point they are going to run out of spoons and cups and plates.



Who will blink first? Not me. pic.twitter.com/IZkOwP3a6B