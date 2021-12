Trgovci otkrili najgore scene koje su im se dogodile na poslu - u vrijeme blagdana!

Danas donosimo najgore priče trgovaca koje su iskusili u ovo doba godine, a prenosi ih Metro. Sve priče dogodile su se prijašnjih godina, kada nije bilo pandemije koronavirusa niti mjera za sprječavanja širenja virusa.



"Radio sam i neki muškarac mi je stavio pištolj na glavu kad sam intervenirao između njega i druge mušterije. Ja sam mu samo rekao: 'Ne možete to unijeti ovdje gdje su djeca'. Zbunjeno me pogledao, pogledao pištolj, stavio ga natrag u jaknu i mirno izašao iz dućana. Razlog njegovog bijesa je taj što smo imali ljude staračkih domova koji su nas posjećivali i imali su službenog fotografa. Nije želio biti ni na jednoj fotografiji."



"Radio sam u jednom dućanu s dječjim igračkama koje su tada bile popularne, a ljudi su usred noći pratili isporuku na parkiralištu i pokušavali im oduzeti kutije s igračkama."



"Jednom mi je kupac rekao da se j**** jer nismo imali više mrkvica."

"Na Badnjak smo bacali sve stvari kojima je istekao rok, a jedna žena me pratila po dućanu s djecom koja su vozila dvoje, troje kolica s stvarima. To nije sve, tražili su od mene da im snizim cijenu tih proizvoda kojima uopće nije istekao rok trajanja. Postali su jako bezobrazni kada sam rekla da ne mogu to napraviti."



"Radila sam na pultu za informacije s kupcima i jedna žena htjela je ostaviti svoje dijete sa mnom dok ona ode kupovati namirnice. Druga priča je bila kada je jedan čovjek došao zamijeniti igračku koja nije radila i počeo se derati kako sam uništila Božić njegovom djetetu. Odmah sam naglasila da to nije moj problem."



"Svake godine dođe netko na Badnjak 10 minuta prije nego zatvaramo dućan jer nemaju puricu ili povrće i slično. Još gore mi je kad me pitaju imamo li neki proizvod (koji nemamo već šest godina), odgovorim da nemamo, a oni me uvjeravaju da smo ga imali prošle godine."



"Jedan čovjek se srušio na Božić, imao je srčani udar. Dok smo čekali hitnu ljudi su se žalili da ne mogu doći do povrća jer on leži na podu."

