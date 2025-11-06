Naši Portali
TOP RESTORAN

TOP RESTORAN NA TREŠNJEVAČKOM PLACU

06.11.2025.
u 14:58

Na Trešnjevci, tik uz poznati trešnjevački plac, nalazi se Platz – restoran koji se s razlogom sve češće spominje kao jedno od najboljih mjesta u Zagrebu za pojesti dobar domaći ručak

Smješten u Zvorničkoj ulici 3, Platz već godinama njeguje ono što se danas rijetko nalazi – poštenu, domaću kuhinju s okusom tradicije.

Ovdje se ne traže trendovi ni fuzije – ovdje se kuha po receptima naših baka, ali s pažnjom i kvalitetnim namirnicama. U Platzovoj kuhinji sve je domaće: šalša i ajvar rade se ručno, sami kisele luk, a njihovo meso dolazi od provjerenih domaćih uzgajivača-

Posebno su poznati po svojim domaćim gablecima koji svakodnevno privlače goste iz cijelog kvarta – i one koji rade u blizini, i one koji jednostavno znaju gdje se dobro jede. Na meniju se svakodnevno izmjenjuju provjereni klasici poput graha s kobasicom, punjenih paprika, telećeg pečenja, pivca, janjetine i neizostavne ribe petkom.

Ovih dana, međutim, glavnu riječ vodi sarma – kraljica zime. Ovdje se sve radi po starinski: od vlastitog kiseljenja kupusa do pomno biranog mesa koje čini srce svakog zalogaja. Njihova sarma predstavljaPlatz u najboljem tradicionalističkom izdanju. A uz zimsku kraljicu, na jelovniku se udobno smjestio i njezin vjerni pratitelj – buncek, kralj zimskih okusa.

Platz je mjesto bez žurbe i pretvaranja, gdje se jede dobro, razgovara opušteno i gdje se uvijek vraća po još. Platz je mjesto gdje dođete kao gost, a izađete kao prijatelj.

Kontakt: 01 3665 498 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 11 do 18 sati, a subotom od 11:30 do 18 sati. Nedjeljom i blagdanima zatvoreno.

Kupnja