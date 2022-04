Tetovirao se u čast nogometaša, a djevojka misli da je za nju: 'Ne mogu joj reći istinu!'

Puno je razloga; od estetskih do emotivnih; zašto se ljudi odluče na tetoviranje, a mnogi ih koriste i kao podsjetnik na važne datume i događaje u njihovim životima.

Jedan je Britanac tako na ruci istetovirao broj 12, ali ne kao podsjetnik na 2012. godinu kad je upoznao svoju djevojku; kako je ona pomislila; već u čast nogometašu s 12 -icom na dresu, piše Mirror.

Naime, njegova je djevojka, piše on na Redditu, uvijek voljela tetovaže i nagovarala ga da si napravi neku, ali on je odlučio pričekati nešto 'uistinu značajno'. Kao veliki obožavatelj nogometa oduvijek se divio igraču Tomu Bradyju, a kada je on s ekipom Tampa Bay Buccaneers osvojio svoj sedmi Super Bowl prsten, odlučio je da to zaslužuje trajnu uspomenu.

Tako je na ruci istetovirao broj 12 koji je Brady nosio cijelu karijeru, a kao znak New England Patriotsa u kojima je igrač proveo 20 godina obojio ga je u plavo. Čim je došao kući iz tattoo studija pokazao je svojoj djevojci tetovažu, objasnivši da je napokon pronašao nešto što mu mnogo znači...

- Kad sam joj pokazao tetovažu počela je plakati. Rekla je kako je tetoviranje godine kada smo se upoznali tako lijepo i romantično, a meni nije ni palo na pamet da je to naša godina ili da će ona to tako shvatiti. Nije joj se baš svidio font i pitala me što simbolizira plava boja pa sam rekao 'tvoje plave oči!' - napisao je.

- Tetovaža implicira da mi je Tom Brady važniji od nje, što nije istina, samo je dulje dio mog života. Trebam li joj reći istinu? Znam da ću morati svima lagati o svojoj tetovaži ako joj ne kažem - pitao je druge korisnike, a mnogi su mu savjetovali da joj što prije kaže istinu... Ipak, bilo je i onih koji su mislili da će to samo biti povod za svađe pa su dečku napisali da bi na njegovom mjestu tu tajnu 'ponijeli u grob' radije nego sve otkrili partnerici.