'Supruga me više ne privači jer se zapustila i prestala se truditi: Kako da joj to kažem?!'

Moja me supruga stalno pita zašto se više uopće s njom ne želim seksati; istina je da mi se više ne sviđa, ali kako da joj to kažem?! Volim je ali u posljednjih je nekoliko godina prestala brinuti o sebi i o svom izgledu, napisao je terapeutkinji 41-godišnji muškarac. Puno se, kaže, udebljala jer većinu dana do deset ujutro samo leži u krevetu i više se uopće ne trudi. - Želim ponovno s njom imati prisan odnos kao prije dok nije za to kasno ali ne znam kako da joj kažem da se zapustila - napisao je.

- Trebate ju sami ohrabriti; predložite joj da se oboje dotjerate i odete na spoj - odgovorila mu je seks terapeutkinja Coleen. Veza vam je, kaže, zapala u kolotečinu pa joj objasnite da ne želite dopustiti da sve propadne i da uzimate jedno drugog 'zdravo za gotovo'.

- Pričajte o vama, a ne samo o njoj i nemojte reći: "Samo doma ležiš u krevetu i debela si", jer bi to svakom ubilo samopouzdanje - rekla je. Ako i dalje ne shvati, kaže Coleen, u nekom će joj trenutku morati reći da izgleda kao da joj nije stalo; ali neka ne koristi riječi poput "debela" i "lijena", prenosi Mirror.

