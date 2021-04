'Suprug moje prijateljice počeo mi je slati neprimjerene poruke i sad ne znam što napraviti'

- Moje prijateljice i ja jako smo povezane i naša djeca zajedno idu u školu. Moj muž igra nogomet s ostalim očevima, dok se majke i ja družimo. No, jedan od muževa postao je vrlo šarmantan i počeo očijukati sa mnom. Isprva sam mislila da je takav prema svima, ali onda sam shvatila da mi daje posebnu pažnju - napisala je jedna žena za stručnjakinju za odnose Mirrora.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne:

Zadnjih par tjedana počeo joj je slati privatne poruke i tako očijukati s njom. Ona se sada osjeća neugodno u njegovom društvu i ne zna treba li sve reći njegovoj supruzi i svom suprugu.

- Svakako bih mu nešto rekla. Sljedeći put kad vas kontaktira, samo recite: ‘Ne osjećam se ugodno u ovakvim razgovorima i molila bih te da prestaneš’. Nemojte misliti da je to znak da mu se sviđate, jer bi to samo bio put u katastrofu. Možda to čini i s drugim ženama, a da vi za to ne znate. Nemojte reći njegovoj ženi, ali svakako ga upozorite da ako ne prestane, istina će se saznati - odgovorila joj je Coleen.

Ogrebotine na parketu je lako popravila - orahom!