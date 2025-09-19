Stručnjakinja otkriva: Ovo su najbolje seks poze za starije od 60 godina
Intimnost ne prestaje s godinama – samo se mijenja. Dr. Hana Patel, vanjska konzultantica opće prakse za Superdrug’s Online Doctor, istaknula je da je spolni život u šezdesetima i kasnije “prije svega stvar udobnosti, povezanosti i samopouzdanja”. “Mnogi se ljudi brinu da intimnost postaje teža s godinama, no istina je da se sve svodi na pronalaženje položaja koji podupiru tijelo i istovremeno održavaju iskru živom”, objašnjava dr. Patel za Express.co.
Prema istraživanju Superdruga, gotovo jedna od pet osoba u Velikoj Britaniji nezadovoljna je svojim seksualnim životom, a svaka sedma priznaje da se ne osjeća ugodno govoriti partneru o svojim željama. Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost komunikacije i otvorenosti. Dr. Patel izdvojila je pet poza koje se posebno preporučuju osobama starije dobi:
1. Poza “žlica” (ležanje jedno uz drugo): Nježan i opušten položaj koji smanjuje pritisak na zglobove i održava bliskost kroz dodir i intimnost. Idealan je za one s ograničenom pokretljivošću ili umorom.
2. Sjedenje licem u lice: Bilo na stolici ili uz rub kreveta, ovaj položaj omogućuje kontakt očima, poljupce i intimnost. Partneri mogu kontrolirati tempo i dubinu, a dodatna potpora smanjuje nelagodu u leđima ili koljenima.
3. Modificirani misionarski položaj (s jastucima): Postavljanje jastuka ispod bokova ili leđa ublažava pritisak i stvara udobniji kut. Tradicionalan položaj, ali prilagođen tako da ostane nježan i siguran.
Dr. Patel naglašava: “Prava tajna nije u samom položaju – već u komunikaciji. Isprobavanje nježnih varijacija, korištenje jastuka i pronalaženje tempa koji oboma odgovara ključni su za intimnost bez boli i stresa. Ne postoji dobna granica za uživanje u ispunjenom seksualnom životu”.