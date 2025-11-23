Strateški popusti i AI funkcije ključni za promet u tehnološkom maloprodajnom sektoru

Studeni je, prema izvješćima Porezne uprave, ključan maloprodajni mjesec prije Božićnih blagdana, s prometom koji je samo u Hrvatskoj premašio 150 milijuna eura za vrijeme Black Friday vikenda 2024. Produljenje popusta na cijeli mjesec (Black November) stvara dodatni pritisak na trgovce. Za tehnološke brendove, ključ uspjeha leži u strateškom pozicioniranju najatraktivnijih modela. Takvu taktiku primjenjuje i HONOR , koji ulazi u razdoblje pojačane potražnje pametnih telefona s AI funkcijama i vrhunskim specifikacijama u uređajima kao što su HONOR Magic7 Lite i HONOR 400.

AI funkcije kao novi standard u mobilnoj tehnologiji

Tržišni trendovi pokazuju da AI funkcije izlaze iz premium segmenta i postaju standard u srednjoj klasi. Korisnici više ne traže samo snažan procesor, već inteligentnog partnera u džepu. AI funkcije su snažno integrirane u HONOR Magic7 Lite , premium uređaj dizajniran za maksimalnu efikasnost i multitasking. Vodeći u industriji po izrazitoj otpornosti zahvaljujući tehnologiji Ultra-Bounce Anti-Drop 2.0 i završnom sloju od titanija (izdržat će padove s 2 m bez problema), ovaj je uređaj uistinu moćan i istovremeno jako elegantan. Uz to, potpuno je otporan na vodu i prskanje, pa radi besprijekorno čak i u mokrim uvjetima, a neće vas niti iznevjeriti i na ekstremnim hladnoćama (do -30 stupnjeva) ili vrućinama (do +55 stupnjeva). Također, svakako treba istaknuti i dugotrajnost baterije koja može potrajati i do 3 dana! Uređaj pokreće sustav MagicOS 8.0, a njegova glavna kamera od 180 MP-a bez problema se nosi s raznim vanjskim utjecajima i izazovima i snima jasne slike čak i u pokretu, i to zahvaljujući AI značajkama.





Foto: HONOR

Vrhunski foto-sustavi i otpornost u srednjoj klasi

Trend AI-ja nastavlja se s modelom HONOR 400 koji uvodi napredne premium značajke u srednju klasu. Ovaj je model savršen odgovor na zahtjeve kupaca koji žele flagship fotografiju po pristupačnoj cijeni.

HONOR 400 donosi ultra-jasni 200 MP sustav kamera s brzim pristupom AI funkcijama kroz Magic Portal i integraciju alata poput Google Gemini asistenta, Circle to Search i Google Lens za pretraživanje u stvarnom vremenu. Za korisnike koji cijene izdržljivost, HONOR 400 ističe se robusnošću zahvaljujući Super Rainproof Touch tehnologiji s IP69/IP68 certifikatima za prskanje i prašinu te snažnom baterijom. Posebna AI Deepfake detekcija dodatno štiti korisnike od digitalnih prijetnji.

Foto: HONOR

Estetika i izdržljivost: Savršeni za lifestyle korisnike

Za korisnike kojima je podjednako važan stil i funkcionalnost, HONOR 400 Lite spaja elegantan dizajn, naprednu umjetnu inteligenciju i mobilnu fotografiju. Glavna kamera od 108 MP i prednja od 16 MP omogućuju snimanje oštrih i živopisnih fotografija, dok AI tipka za kameru omogućuje trenutno snimanje jednim pritiskom. Užitak u sadržaju pojačava veliki 6,7-inčni AMOLED zaslon s tehnologijom zaštite vida, a baterija od 5230 mAh s HONOR SuperCharge tehnologijom puni se do 50% u samo pola sata.

Foto: HONOR

Za kupce koji traže najpristupačnije rješenje za svakodnevnu upotrebu, tu je HONOR X6c , pouzdan uređaj s dugotrajnom baterijom i solidnim performansama, idealan kao drugi 5G uređaj ili za obiteljski setup. Njegov integrirani AI spremno će pomoći kod prijevoda, prepoznavanju predmeta, čak i pri rješavanju problema u domaćoj zadaći, ali će i svaku fotografiju učiniti besprijekornom.

Uštede od 60 do 150 eura

Foto: HONOR

Kupnja uređaja s ovako naprednim specifikacijama postaje značajno povoljnija upravo u periodu Black Novembera. Akcijska ponuda vrijedi isključivo tijekom perioda promocije od 3. do 30. studenog 2025. godine kod HONOR ovlaštenih maloprodajnih partnera, a izdvajamo ključne cijene:

HONOR 400 256 GB: 349 EUR (Ušteda: 150 EUR)

HONOR Magic7 Lite 8+256 GB: 249 EUR (Ušteda: 120 EUR)

HONOR 400 Lite: 199 EUR (Ušteda: 130 EUR)

HONOR X6c 6+256 GB: 109 EUR (Ušteda: 60 EUR)

HONOR X6c 6+128 GB: 89 EUR (Ušteda: 60 EUR)

Ne propustite ovu priliku da nadogradite svoju tehnologiju uređajima koji spajaju AI snagu, vrhunsku kameru i dizajn, uz značajne uštede.