Sreća u teglici: Ovih 7 biljaka nazivaju srećonošama, vjeruje se da privlače novac, zdravlje i blagostanje
Od davnina se biljkama pripisuje moć da privlače sreću, zdravlje i obilje. Bilo da se radi o drevnim vjerovanjima ili suvremenim feng shui praksama, mnoge se kućne i vrtne biljke drže simbolima blagostanja. Donosimo sedam primjera zelenih saveznika kojima se i danas pripisuje pozitivna energija.
Zamioculcas (zamija): Poznata i kao 'biljka novca', vjeruje se da privlači bogatstvo i uspjeh. Lako se održava, podnosi tamnije prostore i rijetko zalijevanje pa je omiljeni izbor za domove i urede. Smatra se da njezini sjajni listovi simboliziraju rast i stabilnost.
Bambus sreće: Čest poklon za nove početke. Prema feng shuiju, bambus unosi harmoniju i donosi dugovječnost. Smatra se da broj stabljika određuje vrstu sreće – dvije za ljubav, pet za zdravlje, osam za bogatstvo. Njegova elegancija i otpornost daju osjećaj smirenosti u prostoru.
Krasula (drvo novca): Sukulentna biljka s mesnatim listovima u obliku novčića simbol je financijskog napretka. Tradicionalno se stavlja pokraj ulaza ili u radnu sobu kako bi privukla obilje. Kaže se da što je krasula bujnija, to više donosi prosperiteta vlasniku.
Bosiljak: Osim što je omiljeni začin, u mnogim kulturama bosiljak se smatra biljkom zaštite i sreće. U Indiji ga nazivaju 'svetom biljkom' koja donosi mir u dom. Njegov miris stvara osjećaj ugode i pročišćava prostor od negativne energije.
Orhideja: Simbol ljubavi, ljepote i plodnosti. Smatra se da donosi sreću u obiteljskim i partnerskim odnosima, a njezina profinjena ljepota stvara ugođaj sklada i elegancije. Vjeruje se da orhideja jača međusobno povjerenje i povezanost u domu.
Aloe vera: Osim što pročišćava zrak i njeguje kožu, vjeruje se da ova ljekovita biljka donosi pozitivnu energiju i zaštitu. U mnogim domovima postaje simbol zdravlja i vitalnosti. Postoji vjerovanje da biljka upija negativne vibracije i štiti ukućane.
Lovor: Od davnih vremena povezan s pobjedom i slavom. Lovorov vijenac bio je simbol uspjeha u staroj Grčkoj, a i danas se vjeruje da držanje lovora u kući privlači sreću i mudrost. Osim toga, listovi lovora tradicionalno se koriste i za pročišćavanje prostora.