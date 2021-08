'Spavala sam sa šefovima kojima čuvam djecu - i seks je bolji nego s bivšim partnerom'

Jedna 28-godišnja djevojka obratila se za savjet psihoterapeutkinji, ali u pismu koje je poslala htjela je ostati anonimna.



Našla se, naime, u ljubavnom trokutu i nezgodnoj situaciji - i privatno i poslovno.



Trenutno radi kao dadilja za jednu obitelj, žena ima 37, a muškarac 38 godina. Sviđaju joj se od samog početka i svi troje su vrlo bliski. Toliko, da su čak ponekad znali poslati djecu kod bake i djeda i zabavljati se uz večeru i piće. Upravo to su napravili prošlog travnja, ali pretjerali su s alkoholom pa ih je tih nekoliko čašica više odvelo u krevet.



Imali su seks u troje i bilo je, kako opisuje, nevjerojatno. "Uvijek sam imala problema s postizanjem orgazma, no te noći sam više puta doživjela vrhunac. Od tada smo svi zajedno spavali barem dva puta tjedno. Naučili su me nevjerojatnim stvarima o intimnosti i tijelu."



Problem je nastao onda kada joj se javio bivši dečko, s kojim je prekinula malo prije prvog odnosa sa šefovima, i želi da se pomire. "Voljela sam ga, ali nisam sigurna mogu li mu se vratiti - zbog seksa. On je gotov za dvije minute, voli ugašena svjetla i misionarsku pozu. To mi je dosadno, a i ne želim prekinuti odnos sa šefovima."

"Pametnije je da se koncentrirate na poboljšanje odnosa s bivšim, nego što imate tajnu aferu s poslodavcima. Recite svom dečku da biste vašoj vezi vrlo rado dali još jednu šansu, ali da morate popraviti seksualni život. Iako je vama sada zabavno eksperimentirati s vašim poslodavcima, ali vrlo često se u takav odnos upletu emocije i netko ostane povrijeđen. Bilo bi bolje održati odnos isključivo poslovnim", savjetuje Deidre Sanders.

