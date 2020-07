Spas za dušu i tijelo: Otkrijte hrvatsko blago koje privlači ljude iz cijelog svijeta

Nismo alpska zemlja, ali kao što imamo more s više od tisuću otoka i otočića, koje godišnje privuče više od 20 milijuna turista, imamo i kopno s toliko planinskih otoka, pravih bisera rasutih diljem Lijepe Naše.

Od niske Bilogore i propete Ivanščice u Hrvatskome zagorju do Krndije, Dilja, Psunja i Papuka u Slavoniji i na krajnjemu istoku. Od šumovitoga Gorskog kotara, preko ogulinskoga Kleka i krša Like preko 145 kilometara dugoga Velebita koji se u blagome luku, poput golema bedema širokog od 10 do 30 kilometara nadvio s kontinenta nad more, do Biokova koje se propelo između Cetine i Neretve.

I to je naše blago

To je naše blago, mahom netaknuta priroda u kojoj spas za dušu i tijelo traži sve više naših ljudi, ali ubrzano ih otkrivaju i mnogi iz cijeloga svijeta. Činjenica je – u nas još ne postoji planinski turizam kakav je, primjerice, u Alpama, ali naše planine iz dana u dan u njedra primaju sve više planinara, izletnika, sportaša.

Planinski i sportski turizam prepoznati su u strategiji razvoja turizma kao turistički proizvodi na kojima će se temeljiti budući razvoj turizma u Hrvatskoj pa je pozicionirana kao nova destinacija ruralnog i planinskog turizma.

