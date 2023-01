Saznala da je trudna pola sata prije nego što je rodila dijete: ‘Trbuh mi je bio ravan i nisam imala nikakve simptome…’

Kada se Ally Opfer probudila 21. prosinca 2016., nije imala pojma da je trudna, i da će roditi 'božićno čudo'. 26-godišnjakinja iz Clevelanda u SAD-u, rekla je da je taj dan počeo kao i svaki drugi. Ujutro je uzela torbu i krenula na vježbanje s navijačicama. Bila je studentica i rokovi su završili, ali je trenirala i pod praznicima. U jednom trenutku shvatila je da joj počinje mjesečnica. Nije htjela dopustiti da ju to zaustavi pa je svejedno otišla na trening. Pet sati su ju navijačice bacale u zrak i osjećala se odlično, piše The Sun.

No, kada se vratila kući pet sati kasnije, njezini grčevi postajali su sve gori. Njezina mama Theresa pronašla je podlogu za grijanje i sredstvo protiv bolova, ali nije pomoglo i Ally je otišla u krevet.

- Bila sam iscrpljena, ali nisam mogla spavati. Bilo je čudno, nikad prije nisam patila od takvih bolova kod menstruacije. a ti su bolovi bili stvarno jaki - rekla je.

Sljedećeg dana, 22. prosinca, bol je još bila prisutna, a Ally je izgubila i apetit. Ipak, odlučna da sve nastavi normalno, kad je njezin tata David trebao pomoć u pomicanju kauča, ignorirala je valove agonije i uhvatila se za jedan kraj i pomagala je tati. Na kraju, 40 sati nakon što su počeli bolovi, Ally se složila s mamom i tatom da nešto stvarno nije u redu.

- Jedva sam mogla stajati, nisam mogla jesti i vidjela sam roditeljima na licima da su jako zabrinuti. Nisam ni sanjala da sam trudna. Mjesečnice su mi bile neredovite, ali oduvijek su bile takve. Nisam se udebljala, nisam osjećala umor niti sam osjećala čudne pokrete u trbuhu, a trbuh mi je bio ravan. Ni na koji način nisam mogla pomisliti da nosim dijete. Ipak, jer su mi bolovi dolazili u valovima, pristala sam napraviti test na trudnoću, samo da budem sigurna. Bio je negativan, ali bol je sada bila grozna. Rekla sam si: "Ok, sad stvarno nešto nije u redu. Čak i ako bol prestane i bude mi dobro, svejedno idemo u bolnicu" - ispričala je.

Putovanje automobilom bilo je užasno, svaki pokret je pogoršavao kontrakcije, a Ally je jedna došla do bolnice, vrišteći od boli.

- Uzeli su mi vitalne podatke, utvrdili su da mi je krvni tlak opasno visok, a broj bijelih krvnih zrnaca povišen, što znači da sam imala infekciju. Liječnik mi je također pregledao trbuh i rekao da osjeća 'malu masu'. Liječnici su mi rekli da imam bubrežne kamence i odvezali me do ultrazvučne sobe kako bi saznali više.Na sonografu sam vidjela da nešto stvarno nije u redu. Odjednom sam se skamenila. Liječnik je rekao da imam neku masu u trbuhu. Odmah sam pomislila: "Je li to rak? Hoću li umrijeti?" - nastavila je.

Ally se pokušavala mentalno pripremiti za najgore kad se soba iznenada napunila medicinskim osobljem. Tada ju je liječnik upitao je li ikada prije bila trudna. Čim je odgovorila da nije, on joj je rekao da je trudna oko 38. tjedana, te je trenutno u punom trudu. Zatim ju je obavijestio da ju moraju odmah dovesti do sale za porođaj jer će roditi dijete.

- Rekli su da imam izuzetno lošu preeklampsiju (stanje u kojem trudnica ima visok krvni tlak, bjelančevine u urinu i oticanje nogu, stopala i ruku), da mi je krvni tlak toliko visok da sam na rubu moždanog udara. Da sam čekala da kasnije dođem u bolnicu, mogla sam umrijeti. Upala sam u potpuni šok. Trbuh mi je bio ravan, kako je mogla biti beba tamo? To mi se vrtjelo po mislima dok su se kontrakcije pojačavale - tvrdi.

Bijeda lica i sva u suzama, Ally je hitno ušla u lift. Kako su se vrata zatvarala, stvarnost onoga što se događa nekako je počela sjedati na svoje mjesto. Nije joj bilo jasno kako je to moguće jer nije išla na nikakve pretrage i samo nekoliko dana prije je skakala satima na treningu. Liječnici su je uvjeravali da je s djetetom sve u redu, no da je bilo smješteno naopako. Ally je hitno morala na carski rez.

- Srećom, mama je cijelo vrijeme bila uz mene. Dok su me hitno operirali, ona je nekako ostala mirna, a ja sam je mogla uhvatiti za ruku u svakom trenutku. U operacijskoj sali sam je pogledala i rekla: 'Ne znam što rade, ali nema šanse da će iz mene izvući dijete!'. Još uvijek sam poricala da mi se sve ovo događa - ispričala je Ally.

Nekoliko sekundi kasnije nakon neobičnog osjećaja povlačenja, Ally je začula plač.

- Tada je to postalo stvarno. Rodila sam bebu. Još je nisam mogla vidjeti, odveli su je na vaganje i provjeru, ali postala sam mama. Sve što sam mogla pomisliti bilo je: ‘O moj Bože, jesam li ja to upravo rodila?’.Tada sam čula da sam upravo dobila dječaka. Još jedan šok. Ovo je bio prvi dječak rođen u našoj obitelji u 43 godine!' - kazala je.

Nova baka Theresa pojurila je snimati fotografije i videozapise i pokazala ih je Ally, koja nije mogla vjerovati da je ovaj širom otvorenih očiju, prekrasni dječak, uistinu njezin. Tada je napokon bio i u njenom naručju.

- Rođen je 23. prosinca, imao je tri kilograma i bilo je nevjerojatno držati ga i ljubiti po prvi put. Pogledala sam dolje i pomislila: 'Sad sam mama. Ova malena mala beba je stvarno moja!'. Inače, volim bebe i djecu i uvijek sam željela biti mama. Bila sam jako uzbuđena što ga imam - oduševljena je bila Ally.

S djetetom na prsima, Ally je kolicima vraćena u svoju sobu kako bi sina upoznala s novim djedom. Dok je Ally čvrsto držala svoju čudo-bebu, vijest se brzo proširila. Dvije Allyine starije sestre, zajedno s ostalom rodbinom, nisu imale pojma što se upravo dogodilo. Zazvonili su telefoni, a poruke su se samo nizale.

- Jedna od mojih sestara rekla je da joj se sviđa ime Oliver i rekla da se i meni sviđa pa sam ga tako počela zvati da vidim hoće li mu odgovarati i zaključila sam da je savršeno. Njegovo srednje ime je David, po mom ocu. Na Božić, dva dana nakon što se Oliver rodio, vijest je obišla društvene mreže. Moji su prijatelji mislili da je to šala. Moja najbolja prijateljica mi nije vjerovala dok joj nisam poslala slike Olivera i svoju medicinsku narukvicu - ispričala je.

Obitelj je kasnije došla s božićnom večerom i darovima, a Ally je uživala u najdivnijem, ali i najčudnijem, božićnom danu u svom životu.

- Oliver je sada šestogodišnjak, avanturistički tip, pametan i jako zabavan. Učinio me najsretnijom mamom na svijetu, a svaki Božić je poseban baš zbog njega. Držeći ga u naručju tog Božića mi je promijenilo život. Bio je najbolji božićni poklon za koji nisam ni znala da mi treba. Oliver je zaista bio pravo božićno čudo - zaključila je.

