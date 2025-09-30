San Canzian – istarsko selo koji postavlja standarde vrhunskog turizma na novi način

U srcu istarske unutrašnjosti, na brežuljku s pogledom na vinograde i maslinike, smješteno je mjesto koje spaja prošlost i budućnost ekskluzivnog turizma. San Canzian , boutique hotel u blizini Buja, već je postao sinonim za intiman odmor i personaliziranu uslugu, a uskoro otvara novo poglavlje – moderno, ekskluzivno selo s vilama, rezidencijama i jedinstvenim klubom zatvorenog tipa koji još nije viđen na našim prostorima.

Priča koja je krenula iz stancije

Osnivači projekta, Siniša Šare i Leopold Botteri, u početku su tražili tek stanciju za obiteljski odmor, no imanje u Mužolinima Donjim ih je inspiriralo na mnogo veću priču. Rezultat je hotel koji je u samo nekoliko godina privukao domaće i goste iz cijelog svijeta i postao član prestižnog lanca Small Luxury Hotels of the World.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

„Danas gosti žive ubrzano i nemaju vremena za prosječnost, svaki trenutak njihovog odmora im je dragocjen. Upravo zato smo od samog početka znali da želimo ponuditi Istru u njezinom najljepšem obliku, ali podignutu na razinu svjetske profinjenosti. Odlučili smo graditi hotel koji neće nuditi samo luksuzan smještaj, nego toplinu, osobni pristup i poseban doživljaj. Upravo ta filozofija, spoj vrhunskog standarda gostoljubivosti i posvećenost detaljima ono je što nas čini drugačijima od ostalih“, pojašnjava Ivana Labudović, predsjednica Uprave San Canziana.

Danas San Canzian raspolaže s 26 soba i prima oko 50 gostiju, a novim kompleksom gotovo će se utrostručiti kapacitet hotela. Novo naselje prostire se na 36.000 četvornih metara i uključuje 14 club vila i 20 rezidencija, svaka s privatnim bazenom, no i dalje s vrhunskom uslugom hotela. U najelitnijem modernom selu koje će niknuti svega nekoliko metara od postojećg hotela u Mužolinima Gornjim, uličice će biti bez automobila, a prijevoz unutar kompleksa osigurat će električna vozila. Arhitektura će biti u duhu modernog istarskog sela, dok interijeri kombiniraju restaurirani i dizajnerski namještaj, ručno izrađene dekoracije i suvremene profinjene detalje.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

„Od keramike do rasvjete, pažljivo biramo svaki detalj za naš hotel. Cilj je da boravak bude ugodan i autentičan. Svaka će kuća biti gotovo energetski neovisna. Koristimo istarski kamen, a još jedan primjer posvećenosti detaljima su i stropne grede u restoranu i lobbyju hotela, koje mlade restauratorice već par mjeseci i ručno oslikavaju i trebat će još gotovo godinu dana da ih završe. Stropove vila i rezidencija krase izvorne, restaurirane tavelice koje prostor čine toplim i autohtonim“ dodaje Labudović.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

Ovaj projekt, vrijedan 38 milijuna eura, biti će otvoren u drugoj polovici 2026. godine, a trebao bi raditi 330 dana godišnje, čime se San Canzian profilira kao destinacija za cijelu godinu.

„Nama je važno da gosti osjete toplinu, a ne hladan luksuz. Ovdje svaka greda ima svoju priču, svaka pločica svoj potpis. Čak i posudice za sapune rađene su isključivo za nas. Mi to zovemo pritajeni luksuz. Ništa nije napadno, a opet je sve vrhunsko. Naša želja je da gosti kada uđu u sobu osjete miris Istre, da ih kamen i drvo podsjećaju na tradiciju, ali da istodobno imaju sve pogodnosti modernog života, od pametnih sustava grijanja i hlađenja do najudobnijih madraca“, pojašnjava Ivana Labudović i dodajte „ mi u San Canzianu pažljivo surađujemo s lokalnim i domaćim obrtnicima i umjetnicima, jer vjerujemo da svaki detalj ima priču. Tako su primjerice naše pepeljare i vaze nastale u Crocker Pottery Studiju, dok keramiku u restoranu potpisuje Nika Pottery iz okolice. Pločice je dizajnirala Klasja Habjan iz Studia Klasja & Zita, za vrijeme boravka na rezidenciji u Portugalu, a stare istarske komode restaurirali smo i dali im novi, suvremeni sjaj. Čak i najmanja posudica za četkicu za zube rađena je prema našim nacrtima. Gosti to primijete, a mi znamo da posvećenost svakom detalju čini razliku.“

Foto: San Canzian Hotel & Residences

Investicijski model i povrat na ulaganje

Kroz leasback model kupac zapravo ima nekretninu o kojoj ne mora brinuti. Osim prihoda, vlasnik ima i pravo na tri tjedna besplatnog korištenja svake godine. San Canzian upravlja objektom u zamjenu za povrat tijekom 20 godina. Ovaj model omogućuje vlasnicima povrat na ulaganje uz zadržavanje luksuznog iskustva i usluga hotela s pet zvjezdica, uz maksimalan komfor. „Očekivani prinos je između 7 i 8,5 posto na 20 godina. To je provjereni svjetski model, a u hrvatskom hotelijerstvu je sasvim novi“, pojašnjava Labudović i dodaje „Kupac nema nikakvu brigu oko nekretnine jer hotel vodi cjelokupno poslovanje, preuzima rizik i odgovornost za iznajmljivanje, a vlasnik prima dogovorenu najamninu bez režija i ikakvih skrivenih troškova.“ Uz to vlasnik osim prihoda ima i pravo na tri tjedna besplatnog korištenja svake godine. Riječ je o modelu koji već desetljećima uspješno primjenjuju vodeći svjetski lanci poput Four Seasonsa ili Ritz-Carltona, a u Hrvatskoj je ovo jedan od prvih projekata te vrste, što ga čini još posebnijim.

Jedinstveni Klub zatvorenog tipa za odabrane

Posebnost i centalno mjesto cijelog koncepta je San Canzian klub . Sam prostor osmišljen je tako da istodobno odiše luksuzom i opuštenošću. Velike staklene stijene otvaraju se prema zajedničkom bazenu, dok interijer spaja starinske istarske grede s modernim dizajnerskim namještajem, stvarajući poseban ugođaj koji povezuje tradiciju i suvremenost.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

Vlasnici objekata automatski stječu Black status članstvo, dok će vlasnici privatnih vila koji svoje objekte ne iznajmljuju, moći postati Gold članovi temeljem preporuke i godišnje članarine. Članovi će imati pristup restoranu, wine i cigar baru, sobi za sastanke, knjižnici i galerijskom prostoru. Vinski podrum obuhvatit će više od 1.000 etiketa, a posebna atrakcija bit će i prva banka cigara u Hrvatskoj s privatnim „lockerima“ za članove.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

„Cigare su danas postale investicija, njihova cijena raste, a ponuda je sve ograničenija. Naša banka cigara bit će poput trezora za istinske znalce, gdje će članovi moći kupiti i pohraniti kolekcionarske primjerke i biti sigurni da su čuvani u savršenim uvjetima“, objašnjava Ivana Labudović.

Vizija kluba temelji se na personaliziranoj usluzi i stvaranju osjećaja pripadnosti zajednici istomišljenika, čime se članovima nudi iskustvo koje nadilazi klasičan boravak u hotelu.

„U svijetu u kojem je privatnost najveći luksuz, ekskluzivni klubovi oduvijek su bila mjesta okupljanja istomišljenika. Naša je želja bila u Hrvatsku donijeti nešto što povezuje tu tradiciju s istarskim šarmom. Klub nije samo restoran ili lounge – on je naš način da gostima pružimo prostor u kojem se osjećaju posebno, okruženi ljudima sličnih vrijednosti“, zaključuje Labudović.





Foto: San Canzian Hotel & Residences

Kultura, umjetnost i lokalna zajednica

San Canzian kroz svoju misiju koja je jednostavna, a velika, želi svojim gostima osigurati vrhunsko iskustvo i nezaboravno uspomene. Planiraju umjetničke rezidencije, radionice i izložbe, koje će gosti moći pratiti i sudjelovati u njima. „Želimo vraćati zajednici, podići kulturni, gastronomski i turistički standard Istre“, naglašava Labudović. „Vjerujemo da ćemo kroz umjetnost privući goste koji traže više od luksuznog odmora.“ Plan je da u kapelici koja će biti središte umjetničkih događanja, svaki mjesec boravi jedan novi umjetnik. To će biti prostor za izložbe, koncerte, radionice, a gostima će omogućiti direktnu komunikaciju s domaćim i svjetskim umjetnicima, te mogućnost kupnje njihovh umjetničkih djela.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

Održivost je, također, sastavni dio ovog koncepta. Kuće će biti klasificirane kao Zero Energy House, a planira se i mini tržnica s lokalnim OPG-ovima. Hortikultura i maslinici stvaraju vezu s prirodom i tradicijom, dok kompleks ostaje otvoren oko 330 dana godišnje, čime postaje vrhunska destinacija gotovo cijele godine.

„Cilj nam je da gosti ne kupuju samo luksuz, nego dožive mjesto na vrlo specifičan način. Mi nastojimo biti više od hotela, jer nudimo iskustvo koje uključuje priču, emociju i autentičnost Istre“, zaključuje Labudović.

Ovaj projekt predstavlja značajan korak u razvoju održivog i vrhunskog turizma u Hrvatskoj, nudeći jedinstvenu kombinaciju privatnosti, luksuza i autentičnog istarskog doživljaja.