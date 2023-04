S domaćom ribom se ne kalkulira, kada vam je ponude, uzimate odmah i ništa ne pitate

Opet radi Zlatna školjka. Nakon kratke pauze od tri mjeseca pročulo se da ovaj stari kultni restoran u Martićevoj ima i novog vlasnika, ponovo su otvorena njegova vrata, a uspjeh je bio gotovo trenutan.

– Pripremili smo se da će biti malo ljudi, a ispalo je da je trebalo kratko da restoran većinu vremena bude gotovo pun, kaže nam Frane Bosnić, novi vlasnik restorana.

S visokim Korčulaninom znamo se otprije jer je godinama uspješno radio u uglednoj zagrebačkoj obiteljskoj pivnici. A sigurno ima i onih koji ga znaju puno dulje budući da je cijeli život u ugostiteljstvu.

– Sada je mirovina, a kako sjediti ne znam, ukazala se prilika da preuzmemo ovaj restoran. Prethodni vlasnik uspješno je vodio posao, no i njega su godine stigle, a odabrao je mirovinu. Restoran je želio prepustiti nekome tko će moći nastaviti. Lako smo se dogovorili, kaže Bosnić.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Iako tako ne izgleda, Zlatna školjka je temeljito preuređena. Oni koji su ovamo prije dolazili vidjet će da je interijer temeljito osvježen i posvećen hrani. Gost iz sale za objed ne vidi ono još važnije, a to je potpuno nova kuhinja. U Zlatnoj školjki je lijepo, a bit će još bolje kada se uredi nova terasa. Također, radno je vrijeme promijenjeno, restoran sada radi od 10 do 23 sata. No kako smo do dolaska slušali najviše pozitivne reakcije na ponudu Zlatne školjke, valjalo je provjeriti.

– Išli smo na to da ljudi odavde odu zadovoljni, siti i s dobrim okusom. Cijenim nove metode kuhinje, sav trud koji se mora uložiti, kao i da mladi vole neke nove trendove. Ali čini mi se da nedostaje tradicije, pogotovo u Zagrebu. Uvijek je ovdje bilo dobrih restorana i još ih ima, a bilo bi ih još više da vlasnici, oni koji žele imati takvo mjesto razumiju da se isplaćuje jedino upornost u pričanju svoje priče. Izgleda da je nama to uspjelo u kratkom vremenu, kaže Frane Bosnić.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Na vidnom mjestu u restoranu je dnevna ponuda svježe ribe. Na ledu je uredno posloženo nekoliko vrsta jadranske ribe. Često se znamo razočarati kada nam na licu mjesta kažu da je ribe ‘nestalo’ ili je ‘baš danas nema’, a navedeno je da je u ponudi.

– To je zato što se s domaćom ribom ne može kalkulirati. Kada ti je ponude, uzimaš odmah i ne pitaš. Jer uzet će je odmah onaj koji je pametan. I neće pitati za cijenu koja zna biti visoka jer ribara je sve manje. S druge strane dobra je šansa da će gost to znati cijeniti i platiti jer razlika između uvozne i domaće robe je ogromna, kazuje nam iskusni ugostitelj dok uz čašu dobre Bertošine malvazije čekamo predjelo, a to je hladna plata koja sadrži kombinaciju hladnih predjela s novog menija Zlatne školjke. Posebno je dobro to što je prezentacija doista na visokoj razini.

– U jelu se uživa na tri načina, okom, nosom i nepcem. Da sve bude potpuno, moraju se zadovoljiti sva tri uvjeta. I zato pazimo kako jelo izgleda a da okusi opravdaju taj dobar izgled, kaže Bosnić.





Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Na plati su bila predstavljena tri hladna predjela – marinirani bakalar, salata od hobotnice i slani inćuni, uz dvije vrste paštete. Sa strane topli domaći kruh koji se u Zlatnoj školjki nudi u četiri vrste te domaće korčulansko maslinovo ulje. Salata od hobotnice bila je izvrsna, kisela toliko koliko treba pa se zalogaji lako jedu.

– Slane inćune radimo sami, posebno smo na njih ponosni. I ne vidim zašto to ne bi radili svi. Kao što ne vidim zašto smo zaboravili da se srdela može pripremati na niz različitih načina, a mi smo je nažalost čak počeli i potiskivati. Domaća srdela nešto je na čemu je cijela Dalmacija odrasla i nije to zaslužila, kaže naš domaćin.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

I doista, inćuni su slani kako treba, ne previše kako to inače biva kada ih negdje kupite. Ovdje se porijeklo zna, a vrlo su ugodni za konzumaciju. No nas je pogotovo privukao marinirani bakalar u malo crvenog šuga. Moramo reći, iako nemamo toliko iskustva s ribom kao s mesnim jelima, da je ovako pripremljen bakalar za nas bio iznimno ugodno iznenađenje. Uobičajeno je na kontinentu za božićne praznike pripremati bakalar na bijelo ili s krumpirom i već tu je kvaliteta ove ribe jasno istaknuta. No u crvenom šugu koji se lijepo uklapa s marinadom bakalar je doista izvrstan i isplati se, pogotovo za ljetnih dana, doći na marinirani bakalar kao idealni osvježavajući gablec.

Kruh s maslinovim uljem standard je u restoranima, a ovdje se radi o korčulanskom ulju koje ima drukčiji naknadni okus, uz ostale kvalitete dalmatinskih ulja poput primjerice manje pikantnosti u odnosu na istarska, a nešto više gorčine. Dok smo čekali toplu platu, pred nas je došla zaista ugodna grickalica, a to su sirovi škampi s jednostavnim i efektnim umakom od maslinova ulja i limuna. S bijelim vinom poput malvazije ili bijelog pinota ovo je doista jedan lijepi zalogaj za poslijepodne ili kao dodatak uobičajenom izlasku. Vrlo inteligentno i efektno prezentirano. Zatim je na stol došla topla plata. Tu su bili ražnjići od grdobine u košuljici od dimljene pancete, zatim ražnjići od kozica. A i lignje, ali ne pržene, već na žaru.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

– Mislim da je to pravi način za pripremu lignje, iako su ljudi navikli na prženo. Ali prženjem nestaje jedan dio okusa što je šteta, pogotovo ako imate dobru domaću lignju, kazao nam je Frane Bosnić.

Uz sve to, naravno, ide dalmatinska blitva, dovoljno kuhana tako da se jede lako, nema viška vode. O lignji na žaru nemamo što previše reći, dovoljno je obrađena da otkrije sve izazove za konzumaciju i nepca, vrlo lijepo prezentirana, kao i sve drugo pa kao da stvaramo već neki stereotip. Ražnjići od kozica ponudili su iznenađujuću zasitnost uz neočekivano intenzivan okus. Zaista fino. No grdobina u košuljici od dimljene pancete bila je pravi hit, pri čemu panceta kontrira nježnom mesu grdobine.

– Zamatanjem u pancetu krhko meso grdobine dobilo je dodatno na okusu te je samo jelo i nešto kaloričnije, a okus je neočekivan, kaže naš domaćin. Za kraj na stol je došlo slatko – fritule. Odlično napravljene i lagane dobro su zaokružile cijeli objed iako je na meniju Zlatne školjke još nekoliko deserata poput rožate ili medene torte.

– Trudili smo se na vinsku kartu staviti ono što mislimo da je najbolje jer je sada na tržištu domaćih vina zaista velika gužva. Mi samo očekujemo da vino bude uvijek dostupno, pa su to većinom provjerene etikete. Imamo i pjenušaca koji su sve popularniji, kaže Bosnić. Osim dobrih hrvatskih vina poput, naravno, Kozlovića ili Petrača, solidno su zastupljeni strani, talijanski ili francuski vinari. Ne može se reći, Zlatna školjka pravi je primjer kako se tradicija kvalitetno može nastaviti.