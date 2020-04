Romeo i Julija iz karantene: Zaljubili se na prvi pogled sa svojih balkona u Veroni

Jedna od najpoznatijih scena iz Romea i Julije je upravo scena kada Romeo i Julija proglašavaju svoju ljubav jedno prema drugome, a to se sve događa na balkonu u Veroni. Prošli mjesec, više od četiristo godina kasnije, Verona je imala još jednu nevjerojatnu ljubav, također na balkonu, prenosi insider.com.

Michele D'Alpaos (38) i Paola Agnelli (39) kažu kako su se zaljubili na prvi pogled, bez obzira na to što se nikada nisu upoznali. Oni žive u različitim zgradama, a zbog pandemije koronavirusa zabranjeno im je da se maknu više od dvjesto metara od svojih ulaznih vrata, ali su im balkoni jedan nasuprot drugog.

Njihova ljubav započela je 17. ožujka kada je njihovo susjedstvo, kao što se događalo i u mnogim drugim zemljama, organiziralo mjuzikl uživo kako bi podigli raspoloženje ljudi. Michele kaže kako je ugledao Paolu kada je izašao na svoj balkon kako bi pratio izvedbu pjesme We Are The Champions, u kojoj je sudjelovala i Paolina sestra na violini. Kaže kako je čuo zvuk violine i okrenuo se prema njoj, a zatim ugledao Paolu i zaljubio se na prvi pogled.

Foto: Instagram

Nije ni Paoli dugo trebalo da primijeti Michela, bez obzira na to što je on šest katova ispod nje. “Muzika je bila kao Kupidova strijela. Izašla sam na balkon da vidim Lisu kako svira violinu, a onda sam ugledala Michela i samo pomislila ‘Kako zgodan muškarac’,” rekla je Paola. Michele je saznao od svoje sestre tko je Paola, jer je ona radila u teretani gdje je Paola išla prije karantene. Pronašao ju je na Instagramu, poslao poruku i njihova povezanost se brzo dogodila.

Michele je priznao kako je svoju ljubav prema Paoli htio izraziti na poseban način pa je sa svojim susjedima organizirao iznenađenje. Napravio je transparent s njezinim imenom koji se nalazio na vrhu zgrade. Nakon što je upitan što želi napraviti nakon što se završi karantena, samo je rekao ‘ljubiti je jedan sat’, iako ni ne pomišljaju u kršenju pravila karantene.

