Rodila je kod prijateljice u dnevnoj: 'Umjesto čestitke, poslala mi je račun za novi kauč'

Lilly (izmijenjeno ime za potrebe ove priče) je uživala u djevojačkoj večeri u kući prijateljice kada je njezino dijete odlučilo doći na svijet. Nakon nekog vremena, Lilly je neočekivano rodila na kauču svoje prijateljice Elle te je naučila prvo pravilo roditeljstva: djeca su često sebična s izborom vremena, prenosi New York Post.

Hitna pomoć je pozvana da nadzire porod te je sve prošlo glatko. No, Lilly je bila iznenađena što Ella nije priznala njezino dragocjeno novorođenče od tada. Zar Ella ne bi trebala biti počašćena što je njezin dom bio mjesto takvog čarobnog trenutka? Lilly se otad pita bi li tjeranje svih gostiju da odu tijekom njezinih porođaja, uključujući Ellu, čija je to kuća, moglo biti izvor ljutnje.

"Ella je od tada bila hladna prema nama. Ona je jedina koja nije svratila vidjeti bebu", napisala je novopečena mama u jednoj internetskoj grupi za savjetovanje. Lilly je zatim priznala da su prošli tjedni prije nego što se obratila Elli sa zahvalom i isprikom. A onda je uslijedio šok: Ella joj je odgovorila računom za novi kauč.

"Poslala mi je račun za kauč. Što mi uopće ne smeta platiti, ali svejedno mi je bilo nekako grubo. Ipak se Ella čini jako povrijeđenom. Ne znamo kako to popraviti. Osjećam se krivom", izjadala se Lilly. Nakon što je pročitala 1400 komentara koji su joj rekli da je pogriješila, Lilly je rekla da će se "udaljiti" od svoje objave, ali će također preuzeti i odgovornost.

"Ova situacija je bila luda za nas, ali i za Ellu. I nisam dobro razmislila o tome, što sam trebala. Pokušat ću ponovno doći do nje, vratiti joj sve, kao što bih i trebala i pokušati riješiti stvar", napisala je Lilly. No, ljudi u komentarima nisu stali na njezinu stranu te su joj mnogi napisali da je "neljubazna" i "nezahvalna".

"Sad kad si rodila, znaš koliko je porod neuredan. To je kao neka vrsta scene zločina. Nitko ne želi sjediti na kauču na kojem je netko rodio", "Kauč je skup i važan komad namještaja. To što vaš partner nije uskočio i zatražio da odmah plati zamjenu kauča i ponudio čišćenje sobe je zbunjujuće. Ako imate vremena objaviti ovo na internetu, a još niste ponudili zamjenu i plaćanje Elle, to je stvarno loše i nepromišljeno ponašanje", samo su neki od komentara.

Netko joj je napisao i da je "surovo" od Elle što je samo poslala račun za kauč, no da je Lillyna isprika trebala uključivati ​​ponudu za plaćanje. "Ne samo da Ella nije platila novi kauč, nego je i stari morao biti uklonjen i uništen, vrlo vjerojatno uz dodatne troškove zbog opasnog otpada, a soba je u osnovi bila neupotrebljiva dok kauč nije nestao", napisao je komentator.

"Da sam bila Ella i nisam čula ništa od prijateljice osim poruke zahvale, ali ništa o novcu, nekoliko tjedana kasnije, bila bih prilično ljuta!", zaključila je jedna komentatorica.