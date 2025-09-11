RECEPT DANA Brzo, jednostavno i zdravo: Imamo 9 ideja za školske užine koje će vaši klinci obožavati
Priprema školskih obroka često zna biti izazov, osobito kada ujutro ponestane vremena. Ipak, uz malo planiranja i jednostavne namirnice, moguće je osmisliti ukusne i hranjive zalogaje. Ključ je u ravnoteži – obroci trebaju pružiti energiju za učenje, biti dovoljno zanimljivi da ih djeca rado pojedu i dovoljno praktični za ponijeti. Evo devet ideja.
Integralni sendvič s puretinom i sirom: Klasičan sendvič dobiva novu dimenziju kada se pripremi s integralnim kruhom, tankim ploškama pureće šunke, sirom i svježim povrćem. Lagano i zasitno rješenje koje djeca vole. Možete ga dodatno obogatiti listovima salate ili kriškama rajčice kako bi bio još sočniji.
Wrap s tunjevinom i kukuruzom: Tortilja punjena tunjevinom, kukuruzom i malo jogurt-dresinga odlična je alternativa sendviču. Može se pripremiti večer prije i čvrsto zamotati u foliju. Dodavanjem nekoliko listova zelene salate wrap postaje svježiji i hrskaviji.
Salata u staklenci: U staklenku redom slažite cherry rajčice, krastavce, kukuruz, kuhana jaja i komadiće piletine. Prije jela dovoljno je samo protresti, a praktično je i zabavno za jesti. Djeci je posebno zanimljivo jer izgleda šareno i atraktivno.
Mini fritata s povrćem: U kalupu za muffine ispecite smjesu od jaja, paprike, špinata i malo sira. Mogu stajati u hladnjaku i nekoliko dana te se lako zapakiraju u kutijicu. Idealne su i za grickanje rukama bez pribora, što ih čini savršenima za školu.
Jogurt s voćem i zobenim pahuljicama: Grčki jogurt pomiješan sa svježim voćem i malo pahuljica osigurava kalcij, proteine i vlakna. Slatko i zdravo rješenje koje djeca rado jedu. Ako ga složite u slojevima u posudicu, dobit ćete ukusnu i vizualno privlačnu mini-desertnu verziju.
Tjestenina salata: Skuhajte integralnu tjesteninu, dodajte cherry rajčice, mozzarellu i malo maslinovog ulja. Lagano, ali dovoljno zasitno da izdrži do kraja nastave. Možete dodati i tunjevinu ili piletinu kako bi obrok bio još bogatiji proteinima.
Hummus s povrćem: Hummus u maloj posudici i štapići mrkve, celera ili paprike čine savršen međuobrok. Djeca uživaju u umakanju i grickanju. Osim što je ukusan, hummus je bogat proteinima i vlaknima, što daje dodatnu energiju.
Slatki muffini od banane i zobi: Zdrava verzija muffina napravljena od zgnječenih banana, zobenih pahuljica i malo meda. Može se ispeći večer prije i trajati nekoliko dana. Dobar su način da djeca pojedu nešto slatko, a ipak hranjivo i zdravo.
Energetske kuglice: Kombinacija zobenih pahuljica, maslaca od kikirikija, meda i sjemenki oblikuje se u kuglice. Nema pečenja, a rezultat su praktični zalogaji puni energije. Mogu se držati u hladnjaku i ponijeti kao brzinsko rješenje za međuobrok.