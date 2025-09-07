Pripremite se za današnji 'nebeski udar': Krvavi Mjesec jednima donosi bogatstvo i moć, a drugima potpuni kaos!
Pred nama je jedan od najmoćnijih nebeskih događaja godine – potpuna pomrčina Mjeseca, poznata i kao Krvavi Mjesec. Riječ je o rijetkom astronomskom fenomenu kada Zemljina sjena u potpunosti prekrije Mjesec, zbog čega on poprima upečatljivu bakreno-crvenu nijansu.
Ova pomrčina dogodit će se, danas, 7. rujna 2025. u znaku Riba, a njezin utjecaj osjećat će se i do šest mjeseci kasnije. Pomrčine su oduvijek smatrane prekretnicama koje donose završetke i nove početke, a ova će pojačati emocije i potaknuti nas da se oslobodimo starih obrazaca i veza koje nas više ne podržavaju.
Krvavi mjesec donosi snažnu transformativnu energiju koja će duboko utjecati na sve horoskopske znakove. Dok jednima obećava financijske prilike i osobni rast, drugima najavljuje velike izazove i emocionalne turbulencije.
Škorpioni će osjetiti napetost u području doma i obitelji, jer će neriješena pitanja izranjati na površinu. Važno je ostati smiren i izbjegavati impulzivne reakcije kako bi pronašli put prema oporavku.
Iako će svaki znak osjetiti plimu promjena, utjecaj neće biti jednak za sve. Za neke će ovo biti razdoblje neočekivanih prilika, dok će se drugi suočiti s velikim izazovima i važnim životnim lekcijama. Važno je zapamtiti da su čak i najteži trenuci prilika za rast. Bez obzira na to u koju skupinu spadate, ključ je u prepuštanju i povjerenju u proces.