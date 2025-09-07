Pripremite se za današnji 'nebeski udar': Krvavi Mjesec jednima donosi bogatstvo i moć, a drugima potpuni kaos!

Pred nama je jedan od najmoćnijih nebeskih događaja godine – potpuna pomrčina Mjeseca, poznata i kao Krvavi Mjesec. Riječ je o rijetkom astronomskom fenomenu kada Zemljina sjena u potpunosti prekrije Mjesec, zbog čega on poprima upečatljivu bakreno-crvenu nijansu.
Pred nama je jedan od najmoćnijih nebeskih događaja godine – potpuna pomrčina Mjeseca, poznata i kao Krvavi Mjesec. Riječ je o rijetkom astronomskom fenomenu kada Zemljina sjena u potpunosti prekrije Mjesec, zbog čega on poprima upečatljivu bakreno-crvenu nijansu.
Foto: /XINHUA
Share
Podijeli
Ova pomrčina dogodit će se, danas, 7. rujna 2025. u znaku Riba, a njezin utjecaj osjećat će se i do šest mjeseci kasnije. Pomrčine su oduvijek smatrane prekretnicama koje donose završetke i nove početke, a ova će pojačati emocije i potaknuti nas da se oslobodimo starih obrazaca i veza koje nas više ne podržavaju.
Ova pomrčina dogodit će se, danas, 7. rujna 2025. u znaku Riba, a njezin utjecaj osjećat će se i do šest mjeseci kasnije. Pomrčine su oduvijek smatrane prekretnicama koje donose završetke i nove početke, a ova će pojačati emocije i potaknuti nas da se oslobodimo starih obrazaca i veza koje nas više ne podržavaju.
Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Krvavi mjesec donosi snažnu transformativnu energiju koja će duboko utjecati na sve horoskopske znakove. Dok jednima obećava financijske prilike i osobni rast, drugima najavljuje velike izazove i emocionalne turbulencije.
Krvavi mjesec donosi snažnu transformativnu energiju koja će duboko utjecati na sve horoskopske znakove. Dok jednima obećava financijske prilike i osobni rast, drugima najavljuje velike izazove i emocionalne turbulencije.
Foto: John Angelillo/NEWSCOM
Share
Podijeli
Ovan će osjetiti snažan poticaj za zaradu, a mogu se pojaviti i potpuno novi izvori prihoda. Prilike će dolaziti iznenada, a ključ uspjeha leži u fokusu i samopouzdanju. 
Ovan će osjetiti snažan poticaj za zaradu, a mogu se pojaviti i potpuno novi izvori prihoda. Prilike će dolaziti iznenada, a ključ uspjeha leži u fokusu i samopouzdanju. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Djevice ulaze u razdoblje financijske neovisnosti i konačno će ubrati plodove svog dugogodišnjeg truda. Očekuju ih nagrade u obliku prihoda od pametnih ulaganja ili slobodnog rada. 
Djevice ulaze u razdoblje financijske neovisnosti i konačno će ubrati plodove svog dugogodišnjeg truda. Očekuju ih nagrade u obliku prihoda od pametnih ulaganja ili slobodnog rada. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Bikovi mogu očekivati pozitivne pomake vezane uz obitelj, nasljedstvo ili dugoročne projekte. Novac može doći kroz obiteljsku podršku ili ulaganje u nekretnine. 
Bikovi mogu očekivati pozitivne pomake vezane uz obitelj, nasljedstvo ili dugoročne projekte. Novac može doći kroz obiteljsku podršku ili ulaganje u nekretnine. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Vodenjaci će kroz suradnju i timski rad doći do neočekivane sreće. Njihove inovativne ideje sada dobivaju podršku, a zajednički projekti mogu donijeti iznenađujuće financijske rezultate.
Vodenjaci će kroz suradnju i timski rad doći do neočekivane sreće. Njihove inovativne ideje sada dobivaju podršku, a zajednički projekti mogu donijeti iznenađujuće financijske rezultate.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Drugim znakovima ova pomrčina donosi intenzivne izazove i suočavanje s teškim istinama. 
Drugim znakovima ova pomrčina donosi intenzivne izazove i suočavanje s teškim istinama. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Lavovi će se naći na udaru jer pomrčina utječe na njihov identitet i životni put. Mogli bi se osjećati rastrgano i preispitivati vlastite odluke, a stari obrasci u odnosima bit će posebno izazvani. 
Lavovi će se naći na udaru jer pomrčina utječe na njihov identitet i životni put. Mogli bi se osjećati rastrgano i preispitivati vlastite odluke, a stari obrasci u odnosima bit će posebno izazvani. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Škorpioni će osjetiti napetost u području doma i obitelji, jer će neriješena pitanja izranjati na površinu. Važno je ostati smiren i izbjegavati impulzivne reakcije kako bi pronašli put prema oporavku. 
Škorpioni će osjetiti napetost u području doma i obitelji, jer će neriješena pitanja izranjati na površinu. Važno je ostati smiren i izbjegavati impulzivne reakcije kako bi pronašli put prema oporavku. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Strijelci bi mogli doživjeti vrhunac komplikacija na poslu. Ovo je prijelomni trenutak koji će definirati budućnost njihove karijere i prisiliti ih da napuste stare ambicije. 
Strijelci bi mogli doživjeti vrhunac komplikacija na poslu. Ovo je prijelomni trenutak koji će definirati budućnost njihove karijere i prisiliti ih da napuste stare ambicije. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Jarci će se suočiti s emocionalnim stresom i mogućim prekidima veza koje im štete. Moguće su i financijske promjene koje će ih potaknuti da preispitaju svoje vrijednosti i postave jasnije granice.
Jarci će se suočiti s emocionalnim stresom i mogućim prekidima veza koje im štete. Moguće su i financijske promjene koje će ih potaknuti da preispitaju svoje vrijednosti i postave jasnije granice.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Preostali znakovi također će proći kroz značajne transformacije, svatko u svom jedinstvenom području života. 
Preostali znakovi također će proći kroz značajne transformacije, svatko u svom jedinstvenom području života. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Blizancima je fokus na karijeri, gdje mogu očekivati iznenadne proboje ili promjene. Ove promjene usmjerit će ih prema putu koji je više usklađen s njihovom svrhom. 
Blizancima je fokus na karijeri, gdje mogu očekivati iznenadne proboje ili promjene. Ove promjene usmjerit će ih prema putu koji je više usklađen s njihovom svrhom. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Rakovi će osjetiti snažan poriv za širenjem horizonta, bilo kroz putovanja ili učenje. Taj proces može započeti potresanjem njihovih uvjerenja i osjećajem nemira. 
Rakovi će osjetiti snažan poriv za širenjem horizonta, bilo kroz putovanja ili učenje. Taj proces može započeti potresanjem njihovih uvjerenja i osjećajem nemira. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Vage će biti pozvane da naprave veliko spremanje u svojim svakodnevnim navikama i rutinama. Ovo je prilika da se oslobode svega što im crpi energiju, iako taj proces može biti stresan. 
Vage će biti pozvane da naprave veliko spremanje u svojim svakodnevnim navikama i rutinama. Ovo je prilika da se oslobode svega što im crpi energiju, iako taj proces može biti stresan. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Ribe, kao domaćini pomrčine, doživjet će snažan osobni reset. Očekuje ih potpuna transformacija identiteta i životnog smjera, što je prilika da zakorače u novu, autentičniju verziju sebe.
Ribe, kao domaćini pomrčine, doživjet će snažan osobni reset. Očekuje ih potpuna transformacija identiteta i životnog smjera, što je prilika da zakorače u novu, autentičniju verziju sebe.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Iako će svaki znak osjetiti plimu promjena, utjecaj neće biti jednak za sve. Za neke će ovo biti razdoblje neočekivanih prilika, dok će se drugi suočiti s velikim izazovima i važnim životnim lekcijama. Važno je zapamtiti da su čak i najteži trenuci prilika za rast. Bez obzira na to u koju skupinu spadate, ključ je u prepuštanju i povjerenju u proces.
Iako će svaki znak osjetiti plimu promjena, utjecaj neće biti jednak za sve. Za neke će ovo biti razdoblje neočekivanih prilika, dok će se drugi suočiti s velikim izazovima i važnim životnim lekcijama. Važno je zapamtiti da su čak i najteži trenuci prilika za rast. Bez obzira na to u koju skupinu spadate, ključ je u prepuštanju i povjerenju u proces.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli

Ne propustite

1/